von Klaus Dorer

Beim mit 312 Jahren ältesten Brigachtaler Verein, dem Kirchenchor, gab es bei der Jahreshauptversammlung neben den Resümees der einzelnen Resorts auch ein paar Misstöne: „Wir singen ja nicht zur Belustigung“, sagte Leonhard Gut, der von einer gewissen Probennachlässigkeit und fehlender Geduld bei den Aktiven sprach. Gleichwohl sei der Probenbesuch aktuell mit über 80 Prozent noch recht ordentlich, wie es hieß. Auch das häufige Fehlen des Chorleiters Thomas Amadeus Schneider, teils krankheitsbedingt, wurde allgemein bedauert. Deshalb gleiche es geradezu einem Wunder, dass die Auftritte bei den liturgischen Feiern, vor allem an Weihnachten, so gut bewältigt wurden, so Gut.