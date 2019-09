von Klaus Dorer

Das Bildungswerk Brigachtal/Marbach hat auch in diesem Jahr wiederum ein attraktives Programm mit einigen Vorträgen und bebilderten Exkursionen über Reisen in ferne Länder auf dem Plan. Aber auch Comedy gibt es. So bieten die Bildungswerk-Organisatoren mit Toni Wittlinger, Birgit Käfer, Ursula Hollas, Berthold Schuler sowie Stephan Wagner am Freitag, 11. Oktober, um 19.30 Uhr ein echtes Highlight. Dann wird das überregional bekannte Kirchenkabarett „Die Maulflaschen“ im Brigachtaler Pfarrsaal einen amüsanten Abend mit schwäbisch-badischer Satire bieten. Hinter dem Quartett verbergen sich vier Akteure, im Hauptberuf Religionslehrer, Gemeindereferent oder Krankenhausseelsorger, alle für die Kirche tätig. So wird bei ihrem Programm praktisch kein Thema der täglichen Arbeit im Weinberg des Herrn ausgelassen: Von der Traueransprache über den Pfarrgemeinderat bis hin zum Fußball, die vier blödeln in ihren Sketchen über viellei unterschiedliche Themen. Im Vorverkauf sind die Karten für zehn Euro bei den bekannten Vorverkaufsstellen oder an der Abendkasse für 13 Euro erhältlich.

Vielfalt Indiens am Samstag

Bereits am kommenden Samstag, 28. September, wird um 19.30 Uhr Martha Musielok die bunte Vielfalt Indiens in einem Bildervortrag vorstellen. In ihrem Erlebnisbericht reflektiert die junge Frau, wie sie eine Brücke zwischen ihrer indischen und deutschen Realität gebaut hat. Nach Neuseeland entführt Clara Geiser aus Villingen am Freitag, 26. Oktober, um 19.45 Uhr. Die 17-Jährige hat dort ihren Freiwilligendienst abgeleistet und präsentiert nun ihre Eindrücke zwischen „Robben, Rechnen und Rugby“. Ein Jahr lang arbeitete sie an einer Schule, wo sie Kultur und Menschen hautnah miterlebte und die atemberaubenden Landschaften kennenlernen konnte.

Bilder aus Ecuador

Weiter im Programmreigen geht es mit dem Vortrag „Ecuador und Galapagos“, den Josef Hirt aus Brigachtal am Donnerstag, 21. November, um 19.30 Uhr halten wird. Der Vortrag zeigt viele eindrucksvolle Bilder von Ecuador, dem kleinsten Andenland, sowie von den Galapagos-Inseln.