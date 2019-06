von Roland Dürrhammer

Ein betriebswirtschaftlich „ordentliches Ergebnis“ über 94 200 Euro konnte im Forstjahr 2018 im Brigachtaler Wald erwirtschaftet werden. Dies verkündete Revierförster Sven Jager im Gemeinderat. Das Jahr 2017 hatte die Gemeinde noch mit einem Minus von 37 200 Euro abgeschlossen. Der Grund für das positive Ergebnis ist die Umstellung auf das neue kommunale Haushaltsrecht. Dadurch sei es nicht mehr möglich gewesen, ab dem 1. Januar 2018 Buchungen in 2017 zu tätigen. „Der Großteil der Holzmengen, die 2017 geschlagen und erst 2018 bezahlt wurden, schlagen erst im Rechnungsergebnis 2018 zu Buche“, so Jager. In den Jahren 2017 und 2018 wurden insgesamt 4 586 Festmeter eingeschlagen.

Holzpreis wird weiter sinken

Virginia Lorek, Betriebsleiterin Baar im Forstamt Schwarzwald-Baar-Kreis, und Jager nahmen Stellung zum Forstjahr 2018 und gaben einen Ausblick auf die kommenden Jahre. „Durch Trockenheit und Sturm haben im letzten Jahr alle Bäume gelitten, auch die Fichte, dadurch ergab sich europaweit 50 Millionen Festmeter zufällige Nutzung, das bedeutet nicht planmäßig eingeschlagen“, so Lorek. Der rückläufige Holzpreis würde sich auch dieses Jahr fortsetzen. „Im Schwarzwald-Baar-Kreis sind wir noch relativ gut weggekommen und hatten bisher noch nicht so viel Sturm- und Käferholz wie unsere Nachbarn, aber der Holzpreis wirkt sich auch auf uns aus“, sagt Lorek. Man sei mittlerweile beim internationalen Holzmarkt angekommen.

Nur 15 Prozent Schadholz

Revierförster Sven Jager schaut angesichts der Situation etwas betrübt in die Zukunft, obwohl Brigachtal bisher noch mit einem blauen Auge davongekommen sei. „Bei den Holzeinschlägen hatten wir mit 500 Festmetern zufälliger Nutzung weniger als 15 Prozent Schadholz“, so Jager. 80 bis 90 Prozent seien in anderen Revieren durchaus üblich. Auf die Frage aus dem Gremium, warum der Holzpreis so niedrig sei, obwohl es gerade im Baubereich eine große Nachfrage nach Holz gibt, hatte Jager eine einfache Erklärung. „Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis und der Markt ist überschwemmt mit Holz“, erklärt Jager. Mittlerweile sei Holz aus Nachbarländern billiger zu haben als bei uns vor der Haustüre.

Auf einem guten Weg seit der Forst bei den Kulturen, in der Bestandspflege, beim Waldschutz und der Erschließung.

In die Zukunft gesehen wird bis 2050 aufgrund der Klimaerwärmung der Fichtenbestand abnehmen. „Wir müssen aber nicht in Panik verfallen und alle Fichten fällen und neue Baumarten pflanzen, sondern wenn wir verjüngen, dann auf die entsprechenden Baumarten setzen“, sagt Jager. Man könne mit den vorkommenden Baumarten wie Tanne, Buche, Eiche und Kiefern durchaus leben.