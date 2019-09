von Klaus Dorer

Günter Hirt (rechts) gehört zu den erfahrensten Landwirten in der Gemeinde. Er erklärt hier gerade Wissenswertes zur Milchviehhaltung. | Bild: Klaus Dorer

Seit gut einem Jahrzehnt bietet das Kinderferienprogramm immer einen Tag des offenen Hofes. Und seit jeher ist der Hoftag stets die am besten besuchte Veranstaltung im Ferienkalender. So war es auch dieses Mal und mit über 80 teilnehmenden Kindern und einigen erwachsenen Begleitpersonen gab es sogar einen Teilnehmer-Rekord. „Wir freuen uns natürlich, dass wiederum so sich viele Kinder für die Landwirtschaft interessieren“, sagte Stefan Mink, Landwirt und Vorsitzender des örtlichen badischen landwirtschaftlichen Hauptverbands (BLHV) während der Veranstaltung.

Tiere Baden-Württemberg will seine Bienen retten Das könnte Sie auch interessieren

Sein Hofnachbar Thomas Hettich pflichtet ihm bei: „So ein Hoftag hat zudem einen gewissen Lerneffekt, damit den Kindern klar wird, dass es die lila Kuh wirklich nur im Fernsehen gibt und nicht auf der Kuhweide oder im Stall, so der Hofbetreiber. Gestartet war der Nachmittag, der im Rahmen des Ferienprogramms, zusammen mit der Gemeinde Brigachtal, der einheimischen Landjugend und dem hiesigen Landwirtschaftsverband in Koproduktion angeboten wurde, mit einem Rundgang über die Hofanlage der Familie Weißhaar. Auf diese Weise erlebten die Teilnehmer den Alltag eines Landwirtes hautnah mit.

Bullriding ist nicht nur bei den Buben der Hit. Auch Mädchen, wie hier die siebenjährige Lea-Sophie, haben viel Spaß auf dem Sitzplatz. Ihre Mama (hinten) macht gerade ein Erinnerungsfoto. | Bild: Klaus Dorer

Seit dem Jahr 2000 gibt es die ausgesiedelte Hofanlage Weißhaar mit dem schmucken Eigenheim schon, wo drei Generationen unter einem Dach leben. Insgesamt 70 Milchkühe und einige Kälber mit dazu gehörenden Grünland und Ackerflächen werden dort bewirtschaftet. Entsprechend viel gab es dann auch zu sehen. In fünf kleinen Gruppen aufgeteilt, mit jeweils einem Landwirt im Schlepptau, ging es zunächst in den Stall. Die Kinder waren sehr neugierig und der Wissensdurst war bei so manchem Kind kaum zu stillen, was auch die vielen Fragen verdeutlichte: „Was wiegt eigentlich eine Kuh?“ Oder, „wie viel Grashalme frisst eine Kuh am Tag?“ Bei dieser Frage geriet sogar der erfahrenste Milchbauer leicht ins Schwitzen. „Das ist schwierig, wir wissen aber was sie frisst“, so Hettich.

Um dies zu verdeutlichen, zeigte der Landwirt eine Auswahl des Futters. Neben Gras und Heu wird auch Maissilage oder Getreideschrot verfüttert. Gut für die Kühe sind auch Soja und Mineralstoffe, so Hettich. „Besonderen Wert legen die hiesigen Landwirte auf eine Gen-freie Fütterung“, so Hettich. Das sei sowieso Vorschrift in Deutschland„, ergänzt Weißhaar.

Auch die Melkstation, wo täglich zehn Milchkühe gleichzeitig gemolken werden können, weckte das Interesse. Was passiert nun mit der Milch? „Sie wird in einen Kessel gepumpt und auf vier Grad runtergekühlt, alle zwei Tage wird sie dann von der Milchzentrale abgeholt“, berichtet Hettich. Und wie viel Liter Milch gibt so eine Kuh, war eine weitere Frage. Dazu hatten die Landwirte 26 Tetrapacks nebeneinander aufgestellt, die die Kinder durchzählen konnten. Das war genau die tägliche Milchmenge einer einzigen Kuh.

Eine Kuh frisst nicht nur Gras. Das war vielen neu. Hofbesitzer Weißhaars (links) Kühe fressen auch Soja und Mineralstoffe. | Bild: Klaus Dorer

Der Kontakt zu den Tieren faszinierte die Kinder so sehr, dass manche auch nach der Führung nochmal bei den Kälbchen im Stall vorbei schauten. Diese konnten gestreichelt oder geputzt werden. Auch die Fahrten auf dem Traktoranhänger über die angrenzenden Felder nahmen viele der Kinder gerne in Anspruch. Auch mal ein Glas frische Milch probieren, um dabei festzustellen, dass sie in der Tat so viel besser schmeckt, als die aus dem Tetrapack, nahmen viele gerne an. Anschließend ging es weiter mit einem Aktivprogramm: Dazu gehörte auch eine Strohrutsche. Auch das simulierte Reiten auf einem Bullen machte den Kindern auf der Anlage der Landjugend Spaß.

„Der Hoftag mit dem schönen Wetter und den vielen Teilnehmern ist wieder optimal gelaufen“, sagte BHLV-Chef Stefan Mink abschließend. Erst gegen Abend machten sich die Teilnehmer auf den Nachhauseweg.