von Klaus Dorer

Im Überauchener Museum ging es am Montag mit dem Brigachtaler Kinderferienprogramm weiter: Klothilde Ritzmann vom Brauchtumsverein und ihr Helferteam hatte dorthin eingeladen. Diesmal hieß es: „Wir bauen ein Ohrenzwickerhotel„. Zehn Kinder hatten sich zu der Aktion angemeldet. Darunter auch Leonie Neff, die einfach mal wissen wollte, was da genau dahinter steckt. „Viele Kinder finden dieses Insekt, hier auch Ohrenmützler genannt, eigentlich ziemlich ekelig, dabei sind es sehr nützliche Tiere, die beispielsweise Blattläuse vertilgen“, betonte Klothilde Ritzmann.

Klothilde Ritzmann zeigt diesem kleinen Mädchen, wie man die Töpfe bemalen kann. | Bild: Klaus Dorer

„Zwischenzeitlich gibt es leider immer weniger dieser Ohrwürmer“, ergänzte Helferin Luzia Kammerer. Die Zangen seien völlig ungefährlich und nicht etwa zum Kneifen da, wie der Name Ohrzwicker suggerieren könnte, sagte Helferin Cornelia Simon. Das Team hatte handelsübliche Terrakotta-Töpfe besorgt, die die Kinder kunterbunt bemalen durften. Anschließend wurden die Töpfe mit Holzwolle ausgefüllt, worin sich Ohrwürmer sehr wohlfühlen. Mit einer Schnur und einem Stück Holz konnten die Töpfe so fixiert werden, dass sie aufgehängt werden konnten. Am Ende konnte das gebastelte Ohrenzwickerhotel mit nach Hause genommen werden. „Ich hänge es an den Gartenzaun und bin gespannt, ob welche reingehen“, sagte Noa Rosenfelder.