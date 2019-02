von Klaus Dorer

Als schlichtweg sensationell kann man die Jugendarbeit beim 265 Mitglieder umfassenden Akkordeonverein bezeichnen. Denn mit 98 Kindern und Jugendlichen in Ausbildung hat der Traditonsverein einen neuen Höchststand erreicht. Im Vorjahr waren es noch 94 Jungmusiker. Der Nachwuchs wird von einem siebenköpfigen Betreuerstab betreut. Einer davon ist Robin Schmidt, der beim Jahrestreff im Café im Dorf von dieser überaus florierenden Jugendarbeit berichtete.

Dass die Nachwuchsförderung Früchte trägt, zeigt die jüngste Übernahme von fünf Nachwuchstalenten ins Haupt-Orchester. Und sogar bei überregionalen Wettbewerben wie Landes- und Bundesentscheid nahmen Aurelio und Milena-Marie Dobmeier sowie Dayen und Suzan Herr mit Erfolg teil. Um weiter auf Erfolgskurs zu bleiben und junge Talente zu gewinnen, gab es im Juli einen Schnuppertag.

Auch bei den "Dezemberträumen" war die Jugend präsent. Dass der Nachwuchs auch abseits der Bühne jede Menge Spaß hat, zeigten die geselligen Events, wie Fackelwanderung oder Übernachten im Probelokal. Beim Kinderferienprogamm im Sommer wurde wieder ein Kochnachmittag "Ran an die Töpfe" abgehalten.

Ehrgeizige Ziele hegt auch die noch neue musikalische Leiterin Uta Borho. Denn 2019 ist wieder einmal ein Innsbruck-Jahr, womit die Vorsitzende Anette Hildebrand das dortige internationale World Music Festival meinte. Eigentlich sei die Teilnahme "Wahnsinn", denn Borho betreut das 26 Akteure umfassende Hauptorchester erst seit dem Spätsommer 2018. Doch die musikalische Klasse lasse es zu, sich dieser Herausforderung zu stellen. Auch der Titel steht derweil schon fest: Mit "Die drei Musketiere" will man Ende Mai bei diesem Festival an alte Erfolge anknüpfen. Die Aktivitäten mit 17 Termine fächerte Schriftführer Rafael Furtwängler auf: Besonders hervorgehoben wurde das ConTakte-Konzert im letzten Mai, mit den Musikclowns "Gogel & Mäx".

Mit der Ehrenmitgliedschaft beim Brigachtaler Akkordeonverein wurden Dieter Löffelhardt (von links), Ilse Feustel, sowie Ernst Mehlfeld bedacht. Alle drei Geehrten gehören zu hoch verdienten Mitgliedern und bringen es zusammengerechnet auf 37 Jahre in Vorstandschaftsämtern. | Bild: Klaus Dorer

Bei den Wahlen wurden alle Amtsinhaber bestätigt: Stephanie Mink wurde als zweite Vorsitzende wiedergewählt. Sabine Schrenk bleibt zweite Kassiererin und auch Schriftführer Rafael Furtwängler wurde bestätigt. Wieder gewählt wurden die Beisitzerinnen Christina Mattes, Christina Käfer und Carla Andre. Das Amt des zweiten Jugendleiters, das Thomas Schlicht einige Zeit inne hatte, wurde nicht mehr besetzt.

Anette Hildebrand (von links) kann auf ein junges, dynamisches Vorstandschaftsteam bauen: Christina Käfer (Beisitzerin), Rafael Furtwängler (Schriftführer), Sabine Schrenk (zweite Kassiererin), Carla Andre (Beisitzerin), Stephanie Mink (zweite Vorsitzende) und Christina Mattes (Beisitzerin) stellen sich nach der Wahl den Fotografen. | Bild: Klaus Dorer

Dass es nicht so einfach ist, einen Verein auch finanziell auf Kurs zu halten, zeigte das enorme Finanzvolumen des Vereins. Am Ende blieb ein kleines Plus übrig. Gegen Ende der Versammlung gab es noch die Terminübersicht: Die Tauschbörse wird am 17. März ausgerichtet. Das Konzert "ConTakte", geplant am 6. April, wird derzeit vorbereitet. Als letztes Jahres-Highlight wurden noch das Konzert "Dezemberträume" genannt. Beim diesem Saisonfinale werden alle Formationen auf einer Bühne stehen.