"Eigentlich ist der Öschleweg von der Oberfläche her noch okay. Man könnte den Belag vielleicht noch ein paar Jahre lang lassen", erklärte Bauamtsleiter Patrick Lutz den Brigachtaler Gemeinderäten in der jüngsten Ratssitzung am Dienstagabend. Doch auch wenn die Problematik auf den ersten Blick nicht gleich ersichtlich ist: Im Öschleweg besteht, genau wie in der benachbarten Arenbergstraße, ein erheblicher Sanierungsbedarf. Deshalb hat der Gemeinderat am Dienstag beschlossen, die Verwaltung mit dem Einholen von Honorarangeboten für die entsprechenden Planungsleistungen zu beauftragen. 75 000 Euro sind dafür bereits im Haushalt für das Jahr 2019 vorgesehen.

Die Arenbergstraße und der Öschleweg sollen demnächst vollsaniert werden. | Bild: Orlowski, Birgit

Schlechte Beleuchtung, alte Elektrik

50 000 Euro sind für die Planungen für die Vollsanierung der Arenbergstraße vorgesehen, weitere 25 000 Euro für den kürzeren Öschleweg. Dort muss neben den bröckelnden Bordsteinen und dem Straßenbelag auch die Straßenbeleuchtung erneuert werden. Bisher gibt es auf den knapp 180 Metern Straßenlänge gerade einmal zwei Laternen. Dementsprechend schwach ist die Ausleuchtung des Öschlewegs. Hinzu kommt, dass die Stromversorgung der Straßenlampen bislang komplett überirdisch mit technisch veralteten Überflurleitungen gelöst ist.

Hydraulischer Engpass im Kanal

Probleme gibt es zudem unter der Erde. Unter der Arenbergstraße besteht ein "hydraulischer Engpass" im Abwasserkanal. Das bedeutet, dass der Durchmesser des Rohres nicht für die Wassermassen ausgelegt ist, wie sie beispielsweise bei Starkregenereignissen vorkommen. So kam es in der Vergangenheit durchaus zu Überflutungen. Deshalb gibt es nun Überlegungen, den Fluss des Abwassers neu zu regeln. Außerdem erhöht sich durch den kleinen Durchmesser auch die Fließgeschwindigkeit innerhalb des Kanals, was einen stärkeren Verschleiß mit sich bringt. Im Kanal besteht ein sogenanntes Mischsystem, bei dem die Abwässer und das Regenwasser gemeinsam abgeleitet werden.

Auch Privatgrundstücke betroffen

"Unglücklich" sei laut Bürgermeister Michael Schmitt, dass die Abwasserkanäle an manchen Stellen unter Privatgrundstücken verlaufen. Wenn diese saniert werden, muss folglich auf die Anlagen unter den Grundstücken zugegriffen werden. "Das wird sicher auch Privathaushalte betreffen. Da muss die Gemeinde eine einvernehmliche Lösung mit den Hausbesitzern finden und das wird sicher auch gelingen, weil die Anlieger ja sicher auch ein großes Interesse an der Sanierung der Straßen haben", erklärte Michael Schmitt. Wann die Arbeiten beginnen, ist noch unklar.