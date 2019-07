von Klaus Dorer

Dass der Brigachtaler Fußballclub derzeit an einem Kunst-Rasenplatz, einem Kleinfeld sowie an neuen Parkflächen werkelt, sieht man, wenn man das Höhestadion besucht. Dort laufen die Arbeiten wie geschmiert.

Viel Geld wird gebraucht

Das Ganze kostet natürlich auch eine Stange Geld. Ein schönes Sümmchen wird über den sogenannten Parzellenverkauf finanziert. Am Ende sollen so unter Strich 90 000 Euro eingenommen werden. Gut 75 000 Euro wurden bereits eingenommen. „Wir können uns wirklich nicht beklagen und danken allen Sponsoren, Freunden und Gönnern des FC Brigachtals ausdrücklich“, sagte Lothar Bertsche, als er mit seinen Mitstreitern vom FC zusammenkam und den bisherigen Verlauf Revue passieren ließ. Ein paar Restparzellen gibt es allerdings noch an den Mann oder die Frau zu bringen, hieß es.

Riesen-Projekt für den Verein

Mit der Brigachtaler Firma Scholz-Metall hat sich nun auch ein zusätzlicher Geldgeber aufgetan, der sich auch längerfristig an den FC binden will, wie Bertsche beim Pressegespräch sagte. „Vielleicht kommen noch weitere Unterstützer hinzu“, gibt sich Bertsche hoffnungsvoll. Die Gemeinde steuert bekanntlich eine halbe Million Euro bei. Insgesamt 93 000 Euro will der Badische Sportbund (BSB) auf den Tisch legen. Den Rest des FC-Jahrhundertprojekts stemmt der Verein selbst.

Seit dem 11. Juni ist eine Fachfirma aus Oberried in Brigachtal tätig und dort täglich präsent, weiß Bauleiter Volker Hirt. Der FC hofft nun, dass der Sportplatzbauer aus dem Breisgau die grünen Kunststoffbahnen vielleicht schon Ende August ausgerollt haben wird. Auf das Projekt „Der FC Brigachtal wird grün“ will dann man im Oktober gebührend anstoßen. Aber erst, wenn auch die kleineren Restarbeiten erledigt sind, betont FC-Chef Frank Ritzmann. Ab Herbst soll dann das runde Leder auf dem komfortablen Grün rollen. Ganz groß gefeiert wird am 4. April 2020: dann jährt sich die 100. Geburtstag der ehemals eigenständigen Fußballclubs Klengen und Kirchdorf. Es gibt noch Grüns zu kaufen. Infos hierzu unter: kunstrasen-spende@fc-brigachtal.de oder Frank Ritzmann, Telefon (0151) 18477878