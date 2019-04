von Klaus Dorer

Zum Jahrestreff kam nun die Gesellschaft für Altertums- und Brauchtumspflege zusammen, um Rückschau zu halten, aber auch schon einen Blick auf weitere Aktionen zu richten. Jahreshöhepunkt war wie jedes Jahr der Adventsbasar. Am dritten November-Wochenende herrschte dort wieder Hochbetrieb. Nicht nur Einheimische, auch viele Besucher aus dem Umland waren anzutreffen. Es gab an den Ständen im Museum, an den Hütten und auf dem Freigelände wiederum ein reichhaltiges Angebot.

Osterausstellung startet am Samstag

Im April organisierte der Traditionsverein wiederum eine Osterausstellung, die zum ersten Mal durch einen Ostermarkt ergänzt wurde. Wie schon seit mehreren Jahren waren auch wieder die Kindergärten der Gemeinde mit ihren bunten, selbst gebastelten Ostersträußen beteiligt. Eine Neuauflage der Osterausstellung im Museum gibt es schon am kommenden Wochenende am Samstag, 13. und Sonntag, 14. April.

Am "Tag der Gemeinde", im Juni war die Gruppe der "Ententürmler" mit ihrem Modell des geplanten Ententurms vertreten. Beim Kinderferienprogramm, am 21. August zeigte Klothilde Ritzmann einer kleinen Gruppe von Mädchen, wie man aus bunten Prospekten hübsche, kleine Körbchen basteln konnte. Ein Handwerkermarkt, am 23. September war wieder gut besucht. Zahlreiche alte Handwerksberufe, wie Steinmetz oder Korbflechterin konnten hautnah miterlebt werden. Im Freigelände gab es diverse alte landwirtschaftliche Maschinen und Traktoren zu bestaunen. Im Museumskeller war bei Zwiebelkuchen und frisch gepresstem Apfelsaft auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt.

Der Ausflug führte den Verein ins Pforzheimer Gasometer, wo sich die Teilnehmer in die Zeit Kaiser Konstantins entführen ließen. Bei den Wahlen wurden bestätigt: Volker Effinger als erster Vorsitzender, Bernd Vollmer als Schatzmeister, Hans-Jürgen Weber als Schriftführer und Sven Ludwig als Beisitzer. Es gab an diesem Abend auch Ehrungen: Heinz-Dieter Brangenberg, Sigrid Hirt sowie Ludwig Regener wurden für 40-jährige und Detlef Pfundstein für 25-jährige Vereinszugehörigkeit geehrt.