von Hanna Mayer

Zwei Abiturienten, ein Krankenwagen und sieben Wochen Südamerika. Für Justus Kneissle aus Brigachtal und Simon Lohrer aus Pfaffenweiler ist nach dem Abitur ein Traum in Erfüllung gegangen. Wie viele Schulabgänger wollten sie erst einmal raus in die Welt, reisen, ihren Horizont erweitern. Das Besondere dabei: ihr Fahrzeug. Es ist ein Krankenwagen, der zehn Jahre in Filderstadt-Bernhausen im Einsatz war.

Justus Kneissle auf dem noch nicht umgebauten Krankenwagen. Das Fahrzeug wird die beiden Abiturienten sieben Monate lang durch Südamerika begleiten. | Bild: Simon Lohrer/Justus Kneissle

Dass die beiden Weltenbummler nach dem Abitur reisen möchten, ist für beide früh klar. Auch, dass ihre Reise nach Südamerika führen soll. Während ihrer Schulzeit haben sie sich immer wieder mit dem Kontinent auseinandergesetzt: Die Partnerstadt ihrer ehemaligen Schule, dem St.-Ursula-Gymnasium in Villingen, ist die Stadt Ocongate in Peru. Bei einer Studienfahrt 2017 haben sie den Ort selbst kennengelernt.

„Wir haben alles selbst gezahlt“

Die damals 18-Jährigen machen sich im Internet auf die Suche nach einem geeigneten Fahrzeug für ihre Reise. Sie stoßen auf einen Krankenwagen, kaufen das Fahrzeug und bauen es schließlich zu einem Camper um. 4000 Euro kostet der Krankenwagen, 2650 Euro der Umbau. „Wir haben alles selbst gezahlt“, sagt Justus Kneissle. Dafür haben sie ihre Sparkonten geplündert und vier Monate lang in einer Metallverarbeitung gearbeitet. Ihnen war es wichtig, den Ausbau des Wagens selbst zu bewerkstelligen.

Den Wagen haben die beiden alleine ausgebaut. Nach intensiver Arbeit hat sich der Innenraum zu einem echten Schmuckstück verwandelt. | Bild: Simon Lohrer/Justus Kneissle

Von ihren Vätern haben sie sich lediglich Tipps geben lassen, erzählt Simon Lohrer. „Der Ausbau hat uns gereizt.“ Nach dem Umbau verschiffen sie das Fahrzeug im Dezember 2018 nach Uruguay, von dort starten sie ihre Reise. Wie ihr Umfeld auf ihr Vorhaben reagiert hat? „Unsere Eltern haben es nicht ganz geglaubt. Sie waren natürlich besorgt“, sagt Simon Lohrer. „Die Sorge ist ja auch berechtigt“, räumt Justus Kneissle ein.

Sechs Länder in sieben Monaten

Insgesamt sechs Länder haben die beiden auf ihrem Trip durch Südamerika bereist: Uruguay, Argentinien, Chile, Bolivien, Peru und Ecuador. „Es war pure Freiheit, mit dem eigenen Auto zu reisen“, so Lohrer. Von unzähligen schönen Momenten könnten sie berichten. „Die tollen Erfahrungen überwiegen definitiv“, sagt Kneissle. An eine dieser Situationen erinnert er sich besonders gern: Es ist Abend, sie sind auf einer einsamen Straße in Richtung Bolivien unterwegs. Über ihnen funkelt der Sternenhimmel. Sie halten an, beobachten die Sternschnuppen und hören Musik. „Am nächsten Morgen wurden wir von Flamingos geweckt.“

Video: Simon Lohrer/Justus Kneissle

Simon Lohrer denkt gerne an den Nationalpark Torres del Paine in Chile zurück: „Die imposanten Berge und Seen blauer, als man sie je gesehen hat.“ Ocongate, ihre Partnerstadt, besuchen die beiden auch wieder und sind begeistert davon. Sie tauchen in das Leben dort ein. Wie sie die Stadt beschreiben würden? „Es ist laut, bunt und es riecht nach frischen Alpakas vom Grill“, sagt Justus Kneissle und lacht.

Zwischendurch gibt es auch gefährliche Momente. Kneissle erzählt von einem Mann, dem sie in Argentinien in einem kleinen walisischen Dorf auf der Straße begegnet sind. Mit einer Metallstange schlägt er auf das Auto ein. Kneissle und Lohrer sind froh, dass er keinen der beiden getroffen hat.

24 000 Kilometer legen sie zurück

24 000 Kilometer legt das Duo auf der Reise zurück. Eine große Reparatur fällt an: die Automatikpumpe geht kaputt. Ansonsten bleiben sie von größeren Zwischenfällen verschont. „Bei dem Verkehr in diesen Ländern könnte immer etwas passieren. Wir hatten Glück“, sagt Justus Kneissle.

Bunt und laut geht es in der Partnerstadt Ocangate zu. Justus Kneissle und Simon Lohrer besuchen dort einen Gottesdienst. | Bild: Simon Lohrer/Justus Kneissle

Am Ende der Reise verkaufen sie den Wagen für 10 500 Euro an ein junges Paar, das damit durch Südamerika reisen will. Durch den Verkauf können sie ihre Reise gut finanzieren, sagt Justus Kneissle. Sie wünschen sich, dass das Fahrzeug in Südamerika bleibt. Durchschnittlich habe sie pro Woche etwa 120 Euro ausgegeben, Sprit ausgenommen. 2500 Liter Diesel haben sie verbraucht.

Simon Lohrer (links) und Justus Kneissle (rechts) präsentieren stolz das Nummernschild ihres Fahrzeuges. Der umgebaute Krankenwagen ist immer noch in Südamerika und reist jetzt mit einem Paar weiter durch den Kontinent. | Bild: Hanna Mayer

Auf Deutschland haben sie sich gefreut. „Wir haben viel schätzen gelernt“, sagt Justus Kneissle: Sicherheit, Privilegien, Komfort. Mitgenommen haben sie viel von der Reise. Von handwerklichen Fähigkeiten beim Umbau des Wagens über Eigenständigkeit bis zu besserem Spanisch. „Am Anfang in Uruguay haben wir eine Stunde gebraucht, um nach einem Bus zu fragen“, sagt Lohrer und die beiden lachen. Im September absolviert Simon Lohrer einen Bundesfreiwilligendienst in Stuttgart. Er möchte Medizin, Justus Kneissle Wirtschaftswissenschaften studieren.