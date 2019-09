von Klaus Dorer

Am Sonntag, 22. September, um 18.30 Uhr in der St. Martinskriche gestalten zwei junge Künstler im Rahmen des kulturellen Herbstes ein Preisträgerkonzert. Zu hören sind Werke von Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert oder Pjotr Tschaikowsky.

Prämierte Künstler

Brigachtal ist es in diesem Jahr gelungen, prämierte junge Künstler, die ein Stipendiat des Musikrates erworben haben, nach Brigachtal zu holen. Aus der Elite des deutschen Musiknachwuchses kommen die 19-jährige Maria Wehrmeyer (Violine) aus Berlin und der 21-jährigen Julius Sepansky (Akkordeon).

Angebot für Kinder

Die beiden werden am Nachmittag um 15 Uhr im Pfarrsaal neben der Kirche zunächst ein speziell für Kinder konzipiertes „ Kennenlern-Konzert“ geben. Besonders eingeladen sind Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren, die sich mit den beiden jungen Künstlern im Pfarrsaal treffen, um auf spielerische Weise die Besonderheiten der Instrumente, die Möglichkeit der Musiksprache und deren Ausdrucksfähigkeit kennenzulernen. Am Abend werden sie dann ein spezielles arrangiertes Preisträgerkonzert in der Martinskirche präsentieren.

Debüt mit neun Jahren

Maria Wehrmeyer begann im Alter von vier Jahren Violine zu spielen. Derzeit studiert sie bei Linus Roth und Conrad v. d. Goltz an der Hochschule katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik. Wehrmeyers Repertoire umfasst Werke vom Barock bis in die Gegenwart sowie Kammermusik in den unterschiedlichsten Besetzungen. Ihr Orchesterdebüt hatte sie mit neun Jahren. Sie spielte bereits in der Elbphilharmonie in Hamburg. Konzerte führten sie durch viele Länder Europas, aber auch nach Asien und in die USA. Zu ihren letzten Wettbewerbserfolgen gehören Preise bei der International Violin Competition „Vaclav Huml„ in Zagreb und beim TONALi17 Violinwettbewerb in Hamburg.

In der Welt unterwegs

Julius Schepansky erhält seit seinem achten Lebensjahr Akkordeonunterricht und wurde zum Wintersemester 2014/15 Jungstudent bei Claudia Buder in Münster. Seit dem Wintersemester 2017/18 studiert er Akkordeon bei Mie Miki und Jazzklavier bei Peter Walter an der Folkwang Universität der Künste in Essen. Als Solist und in unterschiedlichen kammermusikalischen Formationen ist Schepansky Preisträger verschiedener nationaler und internationaler Wettbewerbe. Als mehrfacher Bundespreisträger von Jugend musiziert wurde er 2016 in die Europäische Union der Musikwettbewerbe für die Jugend (EMCY) aufgenommen. Im Jahr 2017 wurde er mit dem Nachwuchsförderpreis für Musik des Landes Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet. Neben Konzerten und Projekten in ganz Deutschland konzertierte der junge Akkordeonist und Pianist in Italien, Japan, Russland, Senegal oder Tschechien.

Der Eintritt für beide Veranstaltungen ist frei, Spenden sind jedoch erwünscht.