von Hans-Jürgen Götz

Wie überall besteht auch in der Gemeinde Brigachtal eine hohe Nachfrage nach Baugrundstücken. Daher beschloss der Gemeinderat nun, das Planungsverfahren für das Gebiet „Im Grüble“ noch in diesem Jahr einzuleiten. Es handelt sich um eine kleinere Fläche von nur 0,71 Hektar, die im Ortsteil Klengen an der Siedlerstraße liegt, im Bereich zwischen Steinwiesen und dem Öschleweg. Diese Fläche bietet Platz für etwa sechs bis acht Bauplätze.

Auf dieser Fläche können schon bald Bauherren ihren Traum vom eigenen Haus verwirklichen.

Die Gemeinde kann in diesem Fall ein beschleunigtes Verfahren anwenden und ist damit von der aufwändigen Aufstellung eines neuen Flächennutzungsplans befreit. Das hat auch zur Folge, dass die Erschließungskosten für die zukünftigen Bauherren in diesem Gebiet etwas günstiger ausfallen werden. Dies ist allerdings nur möglich, wenn das Verfahren noch vor Jahresfrist eingeleitet wird, weil sich hier ab 2020 die Gesetzeslage ändern wird. Solche vereinfachten Verfahren werden dann nicht mehr in allen vergleichbaren Fällen möglich sein.

In der anschließenden Diskussion sprach sich Gemeinderat Jens Löw (SPD) als einziger gegen die Pläne aus. Er bemängelt, dass damit ökologische Gesichtspunkte zu leicht umgangen werden. Ein reguläres Verfahren wäre ihm lieber gewesen, weil hier zumindest entsprechende Ausgleichsflächen hätten geschaffen werden müssen, erklärte Löw. Außerdem sehe er auch das Problem, dass hier immer weiter in den Außenbereich vorgedrungen wird und damit Konflikte mit der angrenzenden Landwirtschaft aufkommen könnten, vor allem hinsichtlich der Lärm-Emissionen und auch in Bezug auf den landwirtschaftlichen Verkehr. Diesen Punkt sprachen auch einige andere Gemeinderäte an, die obendrein das Problem der möglichen Lärmbeeinträchtigungen durch den nahe gelegenen Sportplatz sehen, wo die ganze Woche auch trainiert wird. Bürgermeister Michael Schmitt sagte zu, dass man diese Punkte sehr wohl weiter prüfen werde.

Keine Grundstücke in Überauchen

Josef Vogt (Pro Brigachtal) und Markus Rist (BI) bemängelten, dass die neuen Grundstücke erneut im Ortsteil Klengen entstehen sollen, wohingegen in Überauchen seit langem keine neuen Baugrundstücke erschlossen werden. Laut Gemeinderat Theo Effinger (CDU) und Olaf Faller (BI) hat das aber nichts mit dem politischen Willen seitens des gesamten Gemeinderats zu tun, sondern scheiterte bisher an der Verfügbarkeit entsprechender Grundstücke im Ortsteil Überauchen. Offensichtlich ein wunder Punkt, der in der Vergangenheit bereits in mehreren Klausurtagungen des Gemeinderats besprochen wurde, bisher aber noch nicht mit einem befriedigenden Ergebnis. So wurde der Antrag zur unmittelbaren Einleitung des vereinfachten Planungsverfahrens dann doch mit einer Gegenstimme vom Rat angenommen.

Gemeinde schuldet um

Im zweiten Teil der Sitzung ging es dann noch um zwei kleinere Umschuldungsmaßnahmen beim Eigenbetrieb Wasserversorgung und Glasfasernetz. Hier laufen gerade ein Teil der dort getätigten Kredite aus und so bietet sich die die Gelegenheit, durch eine Umschuldung auf neue Kredite mit verbesserten Zinskonditionen eine willkommene Verbesserung im Haushalt 2020 zu erreichen. Diesem Antrag stimmte der Gemeinderat einstimmig zu.