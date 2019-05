von Klaus Dorer

Brigachtal (kd) Zum Spatenstich des neuen Wohngebiets Bromenäcker II trafen sich nun Planer, Ingenieure, die Vertreter der ausführenden Baufirma sowie die Gemeindevertreter, samt Bürgermeister Michael Schmitt, um vor Ort den obligatorischen Spatenstich für das neue Baugebiet vorzunehmen. "Ich bin richtig euphorisch und freue mich sehr dass wir nun wieder neue Bauplätze anbieten können", sagte Schmitt und unterstrich dabei die Notwendigkeit von Neubaugebieten. "Wir achten sowohl auf eine gute Innenentwicklung in der Gemeinde, aber auch darauf, dass ein Baugebiet mit genügend Bauplätzen zur Verfügung stehen", ergänzte Hauptamtsleiter Weißhaar.

Bereits im Februar 2018 wurde im Gemeinderat die Erstellung des Bebauungsplans "Bromenäcker" mit dem Bauabschnitt II beschlossen. Das Plangebiet liegt im Ortsteil Klengen und erweitert das bestehende Wohngebiet "Bromenäcker" nach Osten, das im ersten Bauabschnitt seit 2016 erschlossen wurde und nun mit 23 Einheiten nahezu komplett bebaut worden ist. Das neue Wohngebiet, äußerst idyllisch gelegen, ist grundsätzlich als Einfamilienhaus-Gebiet konzeptioniert worden, das unmittelbar hinter dem neu angelegten Spielplatz liegt.

Ein Fragezeichen steht hinter den Grundstückspreisen. Wie Bürgermeister Schmitt sagte, werde erst im Sommer die Kalkulation für die voll erschlossenen Bauplätze stehen. Zuletzt war man von einem Quadratmeterpreis von 160 Euro ausgegangen. Damit würde ein Grundstück wohl um die 100 000 Euro kosten. Die Nachfrage sei riesengroß. "An die 50 Anfragen liegen uns bereits vor", so Weißhaar. Bereits die Anfragen für Abschnitt eins sei enorm gewesen, womit die Gemeinde auch die Notwendigkeit sah, rasch nachzulegen. "Es kommen auch sehr viele Anfragen von außerhalb", sagte Weißhaar. Einheimische Bürger würden bevorzugt, betonte Schmitt. "Brigachtaler sollen sich hier niederlassen können", so der Rathaus-Chef.

Dass bereits schweres Gerät vor Ort ist und begonnen hat, den Mutterboden abzutragen, zeigt, dass es vorangeht. Noch in dieser Woche wird mit den Kanalbauarbeiten begonnen.