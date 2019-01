von sk

Erneut wurden am vergangenen Wochenende die Fassade und der Pausenhofbereich der Brigachtaler Grundschule durch Graffitis verschandelt. Vermutlich sind hier die gleichen Täter zu Gange, wie bereits bei den Schmierereien an der Halle in Kirchdorf, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Die Sprayer bezeichnen sich selbst mit „E-one“ und „Mökq“.

Der durch die Täter verursachte Schaden stellt kein Kavaliersdelikt mehr dar und erstreckt sich mittlerweile über mehrere tausend Euro. Die Bevölkerung und vor allem die Anwohner öffentlicher Gebäude werden dringend gebeten, auf verdächtige Wahrnehmungen zu achten, die mit den Graffiti-Sprühereien in Zusammenhang stehen könnten.

Die Polizei hat bereits die Ermittlung in den zwischenzeitlich zahlreichen Fällen aufgenommen. Wenn die Täter nicht überführt werden können, trägt die Allgemeinheit die Kosten.