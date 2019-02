Immer wieder haben Gemeindeverwaltungen in der Region mit Bauherren zu tun, die zunächst ihren Neubau fertigstellen und erst hinterher die notwendige Genehmigung von der Verwaltung einholen. In der Regel wird der Bau im Nachhinein genehmigt, wenn auch mit einer Faust in der Tasche. Den jüngsten Fall dieser Art hatte am Dienstag der Brigachtaler Gemeinderat zu beraten. Ein Klengener Landwirt hatte schon im Sommer 2018 einen bestehenden Stall auf seinem Anwesen in der Beckhofer Straße erweitert, ohne zuvor einen entsprechenden Antrag bei der Gemeinde zu stellen. Der Stall wurde an der Ost- und Westseite erweitert und hat nun eine überbaute Fläche von knapp 126 Quadratmetern.

Keine böse Absicht

Allerdings lag in diesem konkreten Fall keine böse Absicht vor: Der Antragsteller war davon ausgegangen, dass der Anbau verfahrensfrei zu realisieren ist, weil es sich im Grunde nur um zusätzliche Dachflächen handelt und nicht um ein solides Gebäude. Der Großteil der Fläche soll für Futtermittel genutzt werden. Trotz des Missverständnisses war Bürgermeister Michael Schmitt der Frust dennoch leicht anzumerken. Konsequenzen muss der Bauherr mit dem unerlaubt errichteten Kuhstall indes nicht fürchten: So wie es in vielen Gemeinden üblich ist, wollte auch der Gemeinderat in Brigachtal den Plänen nicht im Wege stehen und genehmigte den Bau im Nachhinein.