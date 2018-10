von Klaus Dorer

"Die Leute haben uns die Schlachtplatten ja fast aus den Händen gerissen", berichtete Festwirt Florian Efinger zum Besucheransturm des diesjährigen Schlachtfestes. Denn schon kurz nach dem Fassanstich am frühen Samstagabend herrschte im Feuerwehrgerätehaus bereits Hochbetrieb. Auch einige Rathausmitarbeiter kamen, um sich die deftigen Schlachtplatten munden zu lassen.

Die Ententürmler waren ebenfalls im Gerätehaus, wo nun schon zum zweiten Mal das "Neue Schlachtfest" stattfand. Im Handumdrehen füllten sich die Bänke mit Gästen, die aus dem ganzen Umkreis nach Klengen gekommen waren. In der improvisierten Festküche wurde von einigen ehrenamtlichen Köchen nach Herzenslust gebrutzelt und gekocht. Es dauerte nicht lange, bis herrlicher Duft von gebratenen Zwiebeln, Bratwürsten und saftigem Sauerkraut dem Besucher um die Nase wehte. Die jungen Damen und Herren vom Service schleppten die großen Portionen auf riesigen Tabletts an die voll belegten Tische. Aber wie sieht so eine zünftige Schlachtplatte eigentlich aus?

Eine lange Tradition

Zunächst natürlich ist die Blutwurst zu erwähnen, die älteste Wurst der Menschheitsgeschichte. Und auch die Leberwurst gehört dazu, die vor allem durch eine Gewürzmischung ihren typischen Geschmack bekommt. Natürlich ist Kesselfleisch Bestandteil einer richtigen Schlachtplatte. Nicht fehlen darf natürlich die Bratwurst, die beliebteste Wurst der Deutschen. Dazu gibt es traditionell frisch zubereitetes Kartoffelpüree und herrlich duftendes Sauerkraut. Die gesamten Fleisch- und Wurstwaren wurden von einem regionalen Anbieter geliefert.

Neben den üblichen Getränken gab es auch wieder eigenen Süßmost, den Marc Riegger aus eigenen Äpfeln stiftete und der in der Brigachtaler Moste produziert wurde. "Wir hatten über das ganze Wochenende Hunderte von Schlachtplatten zu richten", so Efinger, der mit der Resonanz mehr als zufrieden war. Heute Montag, 15. Oktober, gibt es ab 17 Uhr nochmal die Gelegenheit, dem Feuerwehrgerätehaus einen Besuch abzustatten und die Speisen und Getränke zu genießen.

