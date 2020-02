Großer Einsatz an der Überaucher Straße am Morgen des Fasnetdonnerstags. Auf dem der Firmenhof der Firma Scholz lief ein Großeinsatz an, zunächst hatten Mitarbeiter versucht, die flammen zu löschen. Hinweise auf ein Fremdeinwirken gebe es nicht, so Polizeisprecher Dieter Popp in einer ersten Lageeinschätzung.

Video: Wilhelm Bartler

Metallspäne können sich über Resthitze und Ölrückstände entzünden, so der Polizist vor 8 Uhr zum SÜDKURIER.

Der Einsatzort befinde sich unter einem Schutzdach. Diese Lagerstätten befinden sich an der Vahnstrecke Villingen-Donaueschingen. Inwieweit der Zugverkehr gestoppt werden muss, wird aktuell geprüft.

Video: Elmar Weisser

+++ 0810 Uhr: Laut Polizei ist die Lage vor Ort unter Kontrolle, die Löscharbeiten laufen. Es ist ein Großaufgebot der Feuerwehr vor Ort. Es gebe bislang „keine Hinweise auf giftige Dämpfe“, so Polizeisprecher Popp um kurz nach 8 Uhr.

Video: Wilhelm Bartler

+++ 0820 Uhr: Die Polizei bestätigt auf Anfrage, dass der Zugverkehr Villingen-Donaueschingen „jetzt gestoppt worden ist“, so Dieter Popp von der Polizei. Es sei Löschmittel auf die Gleise gelangt. Ein Bahnmitarbeiter sei vor Ort und habe einen Zug mit Warnsignalen gestoppt. Alle seien sicher, die Lage unter Kontrolle.

Video: Wilhelm Bartler

+++0845 Uhr: Die Bahnstrecke wird für langsame Fahrt auf Sicht wieder freigegeben. Ein Bahnmanager, Feuerwehren und die Polizei arbeiten vor Ort zusammen.

Bild: Jörg-Dieter Klatt

+++ 0900 Uhr: Die Flammen gelten jetzt als gelöscht, so Polizeisprecher Dieter Popp.

+++ 0910 Uhr: Laut Polizei wird nach ersten Erkenntnissen davon ausgegangen, dass hohe Material-Temperaturen und Schmiermittel an Metallspänen die Flammen entzündet haben.

Video: Wilhelm Bartler

+++ 1100 Uhr: Die Polizei präzisiert die mutmaßliche Entstehung des Feuers: Unter einem Hochdach gelagerte Metallspäne hatten sich nach ersten Ermittlungen kurz nach 07 Uhr selbständig entzündet, als diese mit einem Greifarm eines Baggers von einer Halde im Freien verlagert werden sollten. Vermutlich durch die mit dem Greifarm entstehende Reibung an den Metallspänen kam es zur Funkenbildung, welche wiederrum anhaftendes Bohröl an den Spänen oder auch mit den anderen Metallspänen durchmischte Magnesium-Metallspäne in Brand setzten. Aufgrund des dadurch entstandenen und möglicherweise schwer zu löschenden „Metallbrandes“ löste die integrierte Villinger Feuerwehr- und Rettungsleitstelle nach der Verständigung Großalarm aus.

+++ 11.15 Uhr: Weiter heißt es von der Polizei:

Neben vorsorglich mehreren anfahrenden DRK Rettungsfahrzeugen rückte die freiwillige Feuerwehr mit den Abteilungen Villingen, Brigachtal, Bad Dürrheim und Tuningen unter Einsatzleitung von Sascha Eichkorn mannstark und mit neun Fahrzeugen zu dem Brand aus. Gegen 8.30 Uhr hatte die Feuerwehr den Brand bereits unter Kontrolle gebracht und gelöscht. Personen kamen nicht zu Schaden. Auch dürfte kein Sachschaden entstanden sein. Für angrenzende Anwohner bestand keine Gefahr.

Der SÜDKURIER war vor Ort, dieser Bericht wurde ab frühmorgens fortlaufend aktualisiert.