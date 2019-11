von Klaus Dorer

Der ab Herbst 2021 vorgesehene Neubau der Kindertagesstätte Bondelbach wirft seine Schatten voraus. Insbesondere im Hinblick auf die zu erwartenden Kosten von insgesamt 4,59 Millionen Euro, die für eine fünf Kindergruppen umfassende Kita zu Buche schlagen.

Brigachtal Hohe Ausgaben kommen auf Brigachtal zu: Millionenbetrag für neue Kita geplant Das könnte Sie auch interessieren

Die Bedarfszahlen: Zunächst wurden die Kita-Bedarfszahlen für Brigachtal in einer Studie vorgestellt. Rathausmitarbeiterin Elke Dufner nannte detaillierte Zahlen und blickte bereits ins Jahr 2023. Dann stünden in Brigachtal, aufgeteilt auf die Kitas Gaisberg, Storchennest, Froschberg und die neuerbaute Kita Bondelbach insgesamt 279 Kita-Plätze zur Verfügung, was eine Auslastung von 90 Prozent ergäbe. Anschließend ging es insbesondere um die Fragestellung, ob der Neubau vor dem Hintergrund der allgemeinen Entwicklung und der Prognose des künftig zu erwartenden Bedarfes für Brigachtal viergruppig oder gar fünfgruppig geplant werden soll.

Bürgermeister ist für fünf Gruppen

Als kinderfreundliche Gemeinde favorisierte Bürgermeister Michael Schmitt die fünfgruppige Variante, zumal Kita-Plätze nach wie vor stark nachgefragt würden, so Schmitt. „Wir sollten diesen Schritt wagen“, meinte Schmitt in der öffentlichen Gemeinderatsitzung am Dienstagabend. Für vier Gruppen wurde ein Betrag von 4,25 Millionen Euro veranschlagt. „Ich denke, fünf Gruppen kosten nicht viel mehr Geld“, so Schmitt. Zum schwierigen Terrain „zukünftige Bedarfszahlen“ war auch Angela Kreutter, die im Landratsamt Jugend und Soziales betreut, eingeladen. Kreutter rechnete vor, dass seit 1973 nun wieder mehr Kinder geboren werden, die Tendenz sei eher steigend, hieß es.

Brigachtal In Überauchen startet das nächste Großprojekt: Gemeinde plant neue Kindertagesstätte Das könnte Sie auch interessieren

Die Projektierung: Die Planungsgemeinschaft mit den Architekten Siyami Akyildiz und Christian Kuberczyk hatten bereits Anfang Oktober eine Vorstudie vorgestellt. Diese hatte das Ziel, die bauliche Situation, die Dimension und einen ersten Kostenrahmen für den Neubau aufzuzeigen. Kuberczyk stellte nun zunächst den aktuellen Stand der Vorplanung und den Kostenrahmen, jeweils für die Varianten einer viergruppigen sowie einer fünfgruppigen Einrichtung dar. So wurden die bereits „nachgebesserten“ Zahlen und die Änderungen des Projekts genannt. Die neue Kita soll statt einem Flachdach ein Satteldach bekommen und auch die Kosten für die Außenanlagen sowie die Ausstattung wurden nachträglich angepasst.

Die Planungsgemeinschaft mit den Architekten Siyami Akyildiz und Christian Kuberczyk hatten bereits Anfang Oktober eine Vorstudie vorgestellt. Diese hatte das Ziel, die bauliche Situation, die Dimension und einen ersten Kostenrahmen für den Neubau aufzuzeigen. Kuberczyk stellte nun zunächst den aktuellen Stand der Vorplanung und den Kostenrahmen, jeweils für die Varianten einer viergruppigen sowie einer fünfgruppigen Einrichtung dar. So wurden die bereits „nachgebesserten“ Zahlen und die Änderungen des Projekts genannt. Die neue Kita soll statt einem Flachdach ein Satteldach bekommen und auch die Kosten für die Außenanlagen sowie die Ausstattung wurden nachträglich angepasst. Die Beratung: „Wir werden wohl nicht umhinkommen und müssen in jeden Fall in die Zukunft investieren“, sagte Gemeinderat Josef Vogt, der ebenso für eine fünfgruppige Variante plädierte, wie Gemeinderat Markus Rist, der darauf hinwies, dass Überauchen auch irgendwann ein neues Wohngebiet bekommen werde. Damit werde sich der Bedarf nach Kita-Plätze automatisch erhöhen, so Rist. Den Finger in die Wunde legte Gemeinderat Jürgen Kaltenbach. „Wenn das so viel Geld kostet, werden wir eben das Projekt Museum zurückstellen müssen“, so Kaltenbach. Vogt rechnete, dass das Projekt am Ende mit Sicherheit fünf Millionen kosten würde. Rat Joachim Eichkorn warnte ebenfalls vor eine Kostenexplosion.

„Wir werden wohl nicht umhinkommen und müssen in jeden Fall in die Zukunft investieren“, sagte Gemeinderat Josef Vogt, der ebenso für eine fünfgruppige Variante plädierte, wie Gemeinderat Markus Rist, der darauf hinwies, dass Überauchen auch irgendwann ein neues Wohngebiet bekommen werde. Damit werde sich der Bedarf nach Kita-Plätze automatisch erhöhen, so Rist. Den Finger in die Wunde legte Gemeinderat Jürgen Kaltenbach. „Wenn das so viel Geld kostet, werden wir eben das Projekt Museum zurückstellen müssen“, so Kaltenbach. Vogt rechnete, dass das Projekt am Ende mit Sicherheit fünf Millionen kosten würde. Rat Joachim Eichkorn warnte ebenfalls vor eine Kostenexplosion. Die Entscheidung: Für die Ausschreibung der Planungsleistungen ist ein europaweites Verfahren, ähnlich des Verfahrens beim Bau des Dorfhauses vorgesehen, so Bürgermeister Schmitt. Die abschließende Abstimmung ergab ein einstimmiges Votum zugunsten der fünfgruppigen Variante.