von Klaus Dorer

Udo Fünfschilling wird den Musikverein nur noch ein Jahr leiten, das hat er am Samstagabend beim Jahrestreff im "Bahnhof" bekannt gegeben. Nach einem Jahrzehnt an der Spitze des 385 Mitglieder zählenden Traditionsvereins werde es nun Zeit für ihn, sein Amt abzugeben, begründete Fünfschilling diesen Schritt. Nicht mehr zur Verfügung stand auch Daniela Effinger, die das Amt der Jugendleiterin an Lisa Bucher abgab. Effinger bleibt jedoch weiterhin als Beisitzerin in der Vorstandschaft aktiv. Ebenfalls neue Beisitzer sind nun Johannes Käfer und Thomas Schultis. Wiedergewählt wurden Lisa Eichkorn als zweite Kassiererin und Saskia Haak als Beisitzerin sowie Rebecca Hug als Schriftführerin.

Wahlen beim Brigachtaler Musikverein: Udo Fünfschilling (von links) führt die Musiker auch weiterhin. Lisa Eichkorn bliebt zweite Kassiererin, Daniela Effinger wird zur Beisitzerin und Rebecca Hug zur Schriftführerin gewählt. Mit Lisa Bucher hat die Musik eine eine Jugendwartin. Johannes Käfer und Thomas Schultis werden neue Beisitzer. Klaus Dorer

Vor der Wahl hatten die Berichte der einzelnen Ressortleiter im Mittelpunkt gestanden. Vor allem das überschwängliche Plädoyer des langjährigen Dirigenten, Volker Rückert, dürfte nicht nur die aktiven Musiker des ersten Orchesters erfreut haben: "Wir haben im ersten Orchester eine tolle Besetzung." Und weiter: "ihr hab super abgeliefert", so Rückert. Gemeint war damit vor allem das Kirchen-Adventskonzert im Dezember mit dem Thema "Frieden" und das Jubiläumskonzert der Tannheimer Kapelle, als die Musiker erst nach 22 Uhr auf die Bühne durften und zu so später Stunde jedoch Beifallsstürme sowie am Ende hervorragende Kritiken ernteten.

Gut lief auch die Teilnahme beim internationalen Blasmusik-Festival am Gardasee. Beim sogenannten "Flicorno d` Oro" (Goldenes Flügelhorn) bewertete eine hochkarätige Jury zwei dargebotene Stücke der Brigachtaler Musik. "Ich bin stolz wie Bolle auf euch, auch wenn die Punkteausbeute nicht ganz so groß war, wie erhofft", sagte Rückert. Mit der Ouvertüre "Dynamic" von Franco Cesarini sowie "Discanto", einem Stück der "Ersten Kategorie", legten die 50 Musiker einen gelungenen Auftritt hin. Auch das Jubiläum der Jugendkapelle ließ die Dirigentin des Jugend-Orchesters, Christine Wigant, Revue passieren.

Beim Jubiläums-Konzert in der Kirchdorfer Halle gingen die Musiker auf eine schwungvolle Zeitreise durch drei Epochen. Das Finale bestritten über 70 Musiker, was ein imposantes Final-Bild abgab. Mehrere Auftritte hatte auch die neugegründete Jugendkapelle. Unten dem neuen Namen "Dreiklang" bilden nun Jugendliche aus Brigachtal, Pfaffenweiler und Tannheim ein stattliches Orchester. Neu ist auch das Schülerorchester mit zwölf jungen Aktiven. Tracy Huber konnte als Dirigentin gewonnen werden. Neue Ausbilder beim Musikverein sind Carolina Riesle (Querflöte) und Miriam Raspe, die im "Tiefen Blech" ausbildet.

Zum Schluss wurde auch ein Blick nach vorne gerichtet: So wird von Freitag, 24. Maim bis Montag, 27. Mai, der Brigachtaler Musiksommer auf der Festwiese über die Bühne gehen. Neben einigen Unterhaltungskonzerten ist am Sonntag auch ein Sommertheater geplant. Am Montag, zum Abschluss, spielt noch die Stettener Trachtenkapelle schwungvoll auf. Schon am nächsten Samstag, 6. April, um 15 Uhr ist ein Schülervorspiel, hieß es abschließend.