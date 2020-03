Der Brand bei der Firma Scholz ist schon einige Wochen her. Doch ein ungutes Gefühl ist geblieben – zumindest bei dem Brigachtaler Elmar Weisser. Bei der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend stellte er Fragen zu den Vorgängen während des Brandes und bat eindringlich darum, dass sich die Behörden mit seinen Fragen beschäftigen sollten.

Fast ein Monat ist es her, dass es bei der Firma Scholz in Brigachtal gebrannt hat. Ein brennender Metallspanhaufen auf dem Klengener Betriebsgelände hatte am Morgen des Fastnachtsdonnerstags einen Großeinsatz ausgelöst.Erledigt hat sich der Brand