von Klaus Dorer

„Wir haben schon im Vorfeld so viele Theaterkarten, wie noch nie verkauft“, berichtet Gesangvereinsvorsitzende Simone Wohlgemuth. Die Halle und die zwei Aufführungen waren am Wochenende dann auch so gut wie ausverkauft. Gespielt wurde das Stück „Der FC Brigachtal im Showfieber“. Viele waren natürlich neugierig auf den regionalen Bezug. Das Publikum wurde nicht enttäuscht. Denn auch diesmal bot der Gesangverein „Harmonie“ einen tollen Drei-Akter, der viele Lacher produzierte und beim Publikum bestens ankam.

„Ich war schon länger nicht mehr bei einem Theater in Kirchdorf. Doch die angekündigte Geschichte, die im Klengener Vereinsheim spielt, hat uns alle neugierig gemacht“, erzählt Christel Bucher.

Das Stück

Der Vorhang ging auf und der Besucher sah sofort, die Handlung spielt im Klengener Vereinsheim des örtlichen Fußballclubs, das auf der Kirchdorfer Theaterbühne täuschend echt nachbildet worden war. Da waren echte Pokale aus erfolgreichen FC-Zeiten und Originalfotos an den Wänden zu sehen. Und sogar die Stühle stammten vom echten Klengener Vereinsheim. Dort treffen sich nach einem Training einige Mitglieder der Alten Herren-Mannschaft. Ein rundes Vereinsjubiläum soll vorbereitet werden.

„Ich finde das Stück extrem lustig, wir haben hier einen schönen Abend. Es gibt auch einige Naturtalente, die machen das wirklich richtig gut“. Werner Münch (Cordes), Brigachtal.

Im Stück, geschrieben von Beate Irmisch, spielen dann auch einige Fußballgrößen, wie Frank Spritzmann oder Alex Busch tragende Rollen. Unter Anleitung des ersten Vorsitzenden werden einige tolle Ideen geboren. Von Striptease in bester Moulin Rouge-Manier und Tanz an der Stange ist die Rede. Die Ehefrauen, die Wind von der Sache bekommen, sind natürlich empört und drohen mit Hausarrest.

Bei der Theateraufführung FC Brigachtal im Showfieber hält es das Publikum am Ende nicht mehr auf den Sitzen. Der Saal steht und spendet frenetischen Applaus.

Sie wollen das Heft lieber selbst in die Hand nehmen. Ein kleiner Wettstreit um die beste Nummer entsteht. Denn es soll kein langweiliger Kameradschaftsabend mit Tanzkapelle und Kirchenchor werden, sondern eine tolle Show. Schnell finden sich interessierte Teilnehmer die die Bretter erobern wollen: Die Ehefrauen kommen als Haremsdamen auf die Bühne.

Als dann aber vier gestandene Mannsbilder, mit Jens Oberföll, Achim und Ibrahim Bartler und Michel Maier im grünen Tütü-Rock „Schwanensee“ geben, hält das Publikum nichts mehr auf ihren Stühlen; mit stehendem Applaus und Zugaberufen werden die Protagonisten frenetisch gefeiert. Am 4. April 2020 ist das richtige FC-Jubiläum geplant. Man darf gespannt sein, ob die vier Primadonnen dann tatsächlich eine Zugabe geben werden.

Die Hobby-Schauspieler

Am Ende präsentierten sich alle Mitwirkenden nochmals auf die Bühne: Die Hauptrolle spielte wieder Achim Bartler, der Frank Spritzmann mimte. Für Spritzmann, genannt Spritzer ist Fußball alles. Nicht nur als durchsetzungskräftiger FC-Trainer, auch als Betreiber des örtlichen Vereinsheims ist er weithin bekannt. Ibrahim Bartler als sein Sohn Uwe ist ebenfalls Fußballer, als er dann aber zum SV Überauchen abwandern möchte, ist sein Vater völlig von den Socken.

Petra Neumann spielte in ihrem zweiten Jahr die Tochter des Hauses und mimt gekonnt die hartnäckige Vereinsheimwirtin Gitti. Ihr Freund, Daniel Engler ging als Herzensbrecher Dennis Kloser auf die Bretter. Eine weitere tragende Rolle spielte Heidi Müller (Mechthild Busch), die es am Ende ihrem Ehegatten Michel Maier (Alexander Busch) heimzahlt.

Zu den Hauptdarstellerinnen auf der Kirchdorfer Theaterbühne gehören auch Heidi John (von links), Heidi Müller und Ann-Katrin Turina.

Heidi John gibt die Wilma Mönch. Sie besucht Emanzen-Treffen und hat ihren Ehegatten Jens Oberföll (Werner Mönch) unter der Fuchtel. Heike John spielt deren dümmliche und liebestolle Tochter, „Mäusi“. Erstmals auf der Theaterbühne war Ann-Katrin Turina. Sie gab ein glänzendes Theater-Debüt. Als Kuni Keusch mimt sie die Vorsitzende für Sitte und Anstand bestens. Die Regie führte auch in diesem Jahr wieder Ralf Köhler.