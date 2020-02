von Klaus Dorer

Bei der Dorfhaus-Baustelle in Überauchen herrscht in diesen Tagen Ruhe. Zunächst wegen Schnee und Eis, nun wehte der Wintersturm Sabine auch über den Brigachtaler Teilort, so dass die Bauarbeiten vorübergehend eingestellt werden mussten. Dennoch ist die Neugestaltung der Ortsmitte Überauchen weiterhin das zentrale Thema am Ratstisch.

Konkrete Zahlen auf dem Tisch

Nun liegen die konkreten Zahlen für die einzelnen Gewerke auf dem Tisch, über die in der jüngsten öffentlichen Gemeinderatssitzung abgestimmt wurde.

Bereits in der Sitzung vom 1. Oktober 2019 wurde beschlossen, die notwendigen Baugewerke auszuschreiben. Anfang Dezember wurden folgende Arbeiten ausgeschrieben: die Fenster- und Zimmererarbeiten, die Brandmeldeanlage sowie die Aufzugsarbeiten. Die Ergebnisse wurden nun abschließend besprochen. Zur Sitzung kam auch Architekt Christian Kuberczyk, der die einzelnen Gewerke nochmals im Detail erläuterte.

Brigachtal Das neue Brigachtaler Dorfhaus kann jetzt wachsen Das könnte Sie auch interessieren

Bei den Fensterarbeiten, die eine Thüringer Firma für knapp 180 000 Euro erledigen soll, gab es Einwände durch eine Rätin, die von einer Kita in Königsfeld weiß, dass es dort mit dieser Firma Probleme wegen der pünktlichen Ausführungen gegeben haben soll. Man wolle dies nochmals prüfen, hieß es. Auch wurde bedauert, dass man eine Firma in 500 Kilometer Entfernung beauftragen will.

Zimmererarbeiten gehen in die Region

Bei den Zimmererarbeiten mit Kosten in Höhe von rund 550 000 Euro hat eine Traditionsfirma aus der Region den Zuschlag erhalten. Die Brandmeldeanlage die aus Brandschutzgründen als „aufgeschaltete Anlage“ installiert werden soll, wird rund 45 000 Euro kosten, so der Architekt.

Aufzug wird ins Dachgeschoss verlängert

Die Aufzugsarbeiten werden von der bekannten Berliner Firma Ortis übernommen. Die Kosten betragen zirka 65 000 Euro. Bezüglich des Aufzugs gab es eine Nachbesserung. So wird der behindertengerechte Aufzug bis ins Dachgeschoss erweitert. Die Mehrkosten dafür liegen bei moderaten 4500 Euro, so dass dieser Vorschlag, wie alle andere Gewerke, ein einstimmiges Votum am Ratstisch erhielt.

Keine zusätzliche Treppe im Bühnenbereich

Dem Antrag eines Rates für eine zusätzliche Treppe im Bühnenbereich wurde hingegen nicht entsprochen. Als nächstes werden die Ausschreibungen für das Dach, den Sonnenschutz, die Innentüren sowie den Sportgeräten in Angriff genommen, hieß es.

Bürger fordert Transparenz

In der Fragevierteltstunde forderte ein Bürger mehr Transparenz im Planungsverfahren bezüglich der geplanten Ostanbindung von der Brigachtaler Schützenstraße in Richtung B33.

Ein weiterer Bürger wollte genaue Zahlen zur Verkehrsentlastung oder Verkehrsberuhigung haben. Die genauen Zahlen könne man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht liefern, sagte dazu Bürgermeister Michael Schmitt.