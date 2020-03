Bei der Gemeinde Brigachtal wird Arbeitgeberattraktivität großgeschrieben – und der Erfolg gibt dem eingeschlagenen Weg recht. Bürgermeister Michael Schmitt erhielt am Freitag in Berlin das „Top Job“-Siegel aus den Händen des ehemaligen Vizekanzlers Sigmar Gabriel. Der „Top Job“-Schirmherr würdigte die Gemeindeverwaltung insbesondere für ihre strategische Ausrichtung auf eine nachhaltige Fachkräftesicherung und die kontinuierliche und systematische Weiterentwicklung ihrer Qualitäten als Arbeitgeber.

Attraktive Arbeitgeber wichtig für jedes Unternehmen

Sigmar Gabriel lobte in Berlin die Gemeinde Brigachtal dafür, dass sie dem Fachkräftemangel mit den Stärken ihrer Flexibilität und mitarbeiterorientierten Kultur begegnet. Das sei umso bedeutender, da auch die Kommunalverwaltungen mit ihren vielfältigen Aufgabenstellungen zunehmend um Fachkräfte werben müssten. „Arbeitgeberattraktivität ist ein entscheidendes strategisches Thema für jedes Unternehmen, das langfristig erfolgreich sein will“, bekräftigte Gabriel die ausgezeichneten Unternehmen in ihrem Tun.

Erste Auszeichnung als „Top Arbeitgeber“

Für die Gemeinde Brigachtal mit ihren rund 100 Mitarbeitern in Kindertagesstätten, Verwaltung und Technik ist es die erste Auszeichnung als „Top Arbeitgeber“. Mit dem Qualitätssiegel „Top Job“ zeichnet das Zentrum für Arbeitgeberattraktivität, zeag GmbH, Unternehmen aus, die sich auf bemerkenswerte Art und Weise für eine gesunde Arbeitsplatzkultur stark machen. Diese zeigt sich in der Qualität der Führungsarbeit und damit verbunden in einer hohen Arbeitszufriedenheit innerhalb der Belegschaft, welche sich dann auch positiv auf den Bürgerservice auswirkt.

In dem seit 2002 durchgeführten bundesweiten Arbeitgebervergleich „Top Job“ hat die Gemeinde Brigachtal vor allem in den Bereichen Wertschätzung, Flexibilität und Familienfreundlichkeit überzeugt. Das Gleichgewicht zwischen Berufs- und Privatleben wird durch flexible Arbeitszeiten und vielfältige Möglichkeiten der Teilzeitbeschäftigung unterstützt.

„Wir freuen uns sehr über diese besondere Auszeichnung“, berichtet Bürgermeister Michael Schmitt. „Wir stecken viel Energie und Engagement in unser Miteinander und die gemeinsame Zukunft der Gemeinde Brigachtal. Das sind wir unserer Wertorientierung schuldig. Arbeitgeberattraktivität ist in unserer Führungsstrategie zunehmend fest verankert – sie ist ein entscheidendes Element unserer Philosophie.“

Qualitäten sollen weiter ausgebaut werden

Die Gemeindeverwaltung wird sich auf den Lorbeeren nicht ausruhen: „Mit Hilfe der ‚Top Job‘-Analyse und dem umfangreichen Feedback der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden wir unsere Arbeitgeberqualitäten weiter ausbauen. Denn nur mit zufriedenen und engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern können wir weiterhin qualifizierte Fachkräfte für uns gewinnen und erfolgreich zum Wohle der Gemeinde arbeiten. Dass wir die erste Kommunalverwaltung sind, die diese Auszeichnung erhält, macht uns besonders stolz.“

Gesund und leistungsorientiert

„Die Auszeichnung ‚Top Job‘ steht für eine nachhaltige Arbeitsplatzkultur, die in gleichem Maße gesund und leistungsorientiert ist. Mit einer inspirierenden Führungsarbeit, einem vertrauensvollen Miteinander und guten Arbeitsbedingungen schafft die Gemeindeverwaltung ein fruchtbares Klima für Innovation und Leistung. „Wir achten bei der Auszeichnung und bei den Anregungen, die wir an die Teilnehmer individuell zurückspiegeln, besonders auf den Erhalt einer gesunden von Motivation und Dynamik geprägten Arbeitsplatzkultur. Denn insbesondere vor dem Hintergrund der zunehmenden Beschleunigung ist diese Balance ein Schlüsselfaktor des nachhaltigen Erfolgs und ein gesellschaftlicher Auftrag“, kommentiert Silke Masurat, Geschäftsführerin der zeag GmbH.

Für die aktuelle „Top Job“-Runde haben sich zahlreiche mittelständische Firmen und auch die Gemeinde Brigachtal als öffentlicher Arbeitgeber beworben. 97 Unternehmen und erstmals auch eine Gemeinde dürfen nun für die nächsten zwei Jahre das Siegel tragen.