Mit dem traditionellen Zunftball steuert die Brigachtaler Narrenzunft alljährlich ihrem Fastnachts-Höhepunkt entgegen. Und in der Tat an diesem Abend war auch diesmal alles was Rang und Namen hat auf den Beinen, um dem Publikum ein paar kurzweilige Stunden zu bereiten.

Im Laufe des Abends kamen auf diese Weise alle Generationen mit den diversen Abteilungen der Zunft eine Chance, sich auf der Showbühne zu präsentieren. In der fast voll besetzten Halle tummelten sich die Narren in kunterbunten und recht originellen Kostümen. Viele kamen auch als einheitliche Gruppen oder Paare zum "Fasnetball in die Hall".

Dann konnte es auch schon losgehen: Da waren wieder die drei Garde-Formationen des Brauchtumsvereins, die nach klassischen Marschklängen aber auch nach modernen Rhythmen tanzten, auf der Bühne. Von der sechsjährigen Grundschülerin bis zur 22-jährigen Erzieherin waren hier alle Altersklassen vertreten. Doch zunächst marschierte wie jedes Jahr die gesamte Zunft, unter großem Hallo, in die Narrenhalle ein. Nach der Begrüßung durch das neue Dreigestirn, Maik Friedrich, Manfred Maier und Günter Obergfell folgte der traditionelle Strohmanntanz.

"Das Programm war wieder sehr unterhaltsam. Neben der Ansage haben mir vor allem die Tänze gefallen – eigentlich alles. Ich komme jedes Jahr, das gehört einfach zur Fasnet dazu" Olaf Gißler, Brigachtal | Bild: Klaus Dorer

Dann kamen die 15 Mädchen der Minigarde auf die Bühne. Ihnen war ihre Freude am Tanzen regelrecht anzusehen und unter der Regie von Miriam Reichmann hatten sie einen schwungvollen Gardetanz einstudiert. Und auch die acht jungen Damen der Teenie-Garde sowie im Anschluss die Große Garde präsentierten einen Tanzauftritt in Perfektion.

Die jungen Damen der „Großen Garde“ zeigen beim Brigachtaler Zunftball am Freitagabend in Klengen einen perfekten Gardetanz. | Bild: Klaus Dorer

Auch der Auftritt von Jens Oberföll und Urs Neidhart, als Kasperle und Krokodil "Schni- Schna-Schnappi" sorgte für Furore. Die beiden berichteten von einigen kuriosen Begebenheiten oder Missgeschicken einiger Bewohner. Ein Höhepunkt war die Formation "Katzejomer", die mit toller Guggemusik und 20 Akteuren das Narrenvolk bestens unterhielten. Auch die Trommlerfrauen stellten unter Beweis, dass man neben handelsüblichen Trommeln auch stinknormale Mülleiner als Schlaginstrument umfunktionieren kann. Das punkige Outfit tat ein Übriges.

"Als ehemaliger Narrenchef freut es mich besonders, dass die Traditionen mit der Präsentation von Strohhansel und Strohmann aufrechterhalten bleibt. Das gehört einfach dazu. Auch das andere Drumherum ist natürlich auch wichtig" Alois Oberföll, Brigachtal | Bild: Klaus Dorer

Etwas "Starken Tobak" rieben die drei "Bad-Boys", Christian Stöckmeyer, Matthias Löffler und Lukas Fleig bei ihrem Sketch "Werdende Mütter" dem Publikum unter die Nase. Viel Applaus hingegen erhielt der Narrenrat bei seiner urkomischen Phobien- Selbsthilfe-Gruppe.

Das Publikum spart nicht mit Applaus für die Akteure: Der Brigachtaler Zunftball ist auch diesmal ein kurzweiliges Vergnügen.

Ein Vortrag bot auch wiederum Jens Oberföll; eigentlich egal, was er so erzählt, allein seine Mimik genügt schon, dass sich das Publikum vor Lachen krümmt. Als Pausenfüller geht immer das Spaß-Duo Selina Wachter und Christian Stöckmeyer auf die Bühne und auch diesmal schlüpften sie mit reichlich Witz in verschiedenen Rollen; von Engelchen und Teufelchen bis zum "Warmen Friseur" war alles dabei.

Proppenvoll wurde es zum Schluss, als die Akteure vom Publikum tosenden Beifall entgegen nehmen konnten. DJ Andreas Turina noch mit Partykrachern wie "Cordula Grün" noch bis weit nach Mitternacht.