von Klaus Dorer

Wieder einmal war der Museumskeller im Überauchener Heimatmuseum der Ort einer Beaujolais-Weinverkostung. Dazu hatten die Mitglieder des deutsch-französischen Partnerschaftskomitees eingeladen. Früher hatten die Weinabende auch schon im Dachgeschoss des Werk- und Vereinshauses stattgefunden, weil dort mehr Personen Platz hatten. „Doch in diesem großen Raum ist es längst nicht so gemütlich gewesen wie im engen, warmen Museumskeller“, berichtet eine bestens gelaunte Organisatorin Gerlinde Effinger.

Jeden dritten Donnerstag im November

Und so traf man sich auch in diesem Jahr in den urgemütlichen Museums-Kellerräumen, um die Flaschen zu entkorken und den Wein bei französischen Käse- und Schinkenspezialitäten sowie frischem Baguette zu genießen. Effinger berichtete zunächst Wissenswertes zum Beaujolais: Bereits seit Jahrzehnten habe dieser Wein immer am dritten Donnerstag im November seinen großen Auftritt.

Fast schon ein Feiertag

Bei den Weinliebhabern in aller Welt sei dieser Tag daher fast schon zu einem Feiertag geworden. Der Beaujolais erhält durch ein spezielles Behandlungsverfahren eine besonders fruchtige Note. Für Effinger ist gerade dieser Wein der fruchtige Nachgeschmack des Sommers. Kein Wunder, dass die Weinkenner im Überauchener Museumskeller ihr zustimmten und einhellig verkünden: „Der Wein schmeckt wie roter Traubensaft.“