von Klaus Dorer

Die Arbeiter samt Maschinenfuhrpark, die auf Höhe des Brigachtaler Seniorenheims einige Monate mit dem Ausbau von Parkbuchten, Gehsteigen und Straßenbauarbeiten beschäftigt waren, sind nun abgezogen. Nachdem der Fahrbahnbelag aufgetragen wurde und die Pflasterarbeiten abgeschlossen waren, ist auch die Ampelanlage beim Bärenkreisel Ende letzter Woche abgebaut worden.

Die Arbeiter am Brigachtaler Seniorenheim sind nun abgezogen. | Bild: Klaus Dorer

Die Beleuchtung kommt in den nächsten Tagen

Die Fahrer haben also wieder freie Fahrt und auch die Fußgänger können nun ungehindert die Fahrbahn queren. Ganz fertig ist dieser Bauabschnitt freilich noch nicht. Es fehlt noch die Ortsbeleuchtung, die aber wohl schon in ein paar Tagen installiert werden kann, wie Bauamtsleiter Patrick Lutz auf Anfrage des SÜDKURIER mitteilte. Und auch die Bepflanzung fehlt ebenfalls noch. Geplant ist zudem ein Bushalte-Häuschen, das wohl Mitte September geliefert wird, wie es hieß.

Mönchweiler Die Glocken sollen weiterläuten: Dennis Mattutat sammelt Unterschriften für nächtlichen Glockenschlag in Mönchweiler Das könnte Sie auch interessieren

Es wird gleich weiter gebuddelt

Eine Großbaustelle ist abgeschlossen, schon wartet schon die nächste: Am Montag haben die Kanalarbeiten von Bahnübergang her, beim Brigachtaler Gewerbegebiet begonnen. Sukzessive werden sich dort die Arbeiten die Gewerbestraße, bis zum „Nettokreisel“ hochziehen. Die Realisierung des Kreisverkehrs war eigentlich zunächst für die erste Hälfte in 2020 geplant.

Am Montag haben die Kanalarbeiten von Bahnübergang her, beim Brigachtaler Gewerbegebiet begonnen. | Bild: Klaus Dorer

Wenn die Arbeiten zügig voran gehen und das Wetter keinen Strich durch die Rechnung macht, könne man jedoch noch in diesem Jahr mit dem Abschluss von Kanalbau und Kreisverkehr rechnen, sagte Lutz. Das ganze Projekt wird in jedem Fall mit einer wochenlangen Vollsperrung der Hauptverbindungstraße Brigachtal nach Villingen einhergehen, wie das Rathaus ebenfalls auf Anfrage bestätigte.