von Simone Wohlgemuth

Die Mittelaltergruppe Bundschuh hat am Beckhofener Grillplatz ihre zweite Rauhnacht gestartet. Die etwa 100, teils mittelalterlich gewandeten Besucher gingen mit der Brigachtaler Gruppe auf eine kurze, erlebnisreiche Reise in die Welt der Rauhnächte.

Zwölf besondere Nächte

Thomas Huber, der die Wandergruppe führte und Mitglied der Mittelaltergruppe ist, erklärte zu Beginn die Hintergründe der zwölf Rauhnächte zwischen Weihnachten und dem Drei-Königs-Tag und welche Sagen sich um diese besonderen Nächte ranken. Auf dem mit Fackeln beleuchteten Weg wurden an verschiedenen Stationen stimmungsvoll und spielerisch die Sagenwesen Frau Perchta, Odin und die wilde Hatz erklärt. Die dargestellten Figuren verlangten spezielle Verhaltensweisen von der vorbeiziehenden Besuchergruppe, um Unheil abzuwenden und das Jahr glücklich zu beginnen.

Gespannt machen sich die Besucher im Schein der Fackeln v Beckhofener Grillplatz aus auf den Weg zu den verschiedenen Stationen der Rauhnacht-Wanderung der Mittelaltergruppe. Bilder: Simone Wohlgemuth

An der ersten Station, einer Weggabelung im Wald, ging Huber auf den sprichwörtlichen Scheideweg ein. Dieser war in den Rauhnächten besonders wichtig für anstehende Entscheidungen und wurde wie ein Orakel befragt, welcher Weg gewählt werden solle. Eine Jungfrau könne in einer Rauhnacht durchaus auf einer Wegkreuzung ihren zukünftigen Gemahl treffen, wusste Thomas Huber. Die Besucher scharten sich gespannt um den Erzähler und lauschten den Akteuren der Mittelaltergruppe, die spielerisch einige Szenen darstellten.

Strafen für Faule

Frau Perchta, mitteldeutsch auch Frau Holle genannt, trat an einer weiteren Station weiß gekleidet und mit Lichterschein aus dem Dunkel hervor und erbat ein Opfer von den Wanderern. Ihr Name stammt vom althochdeutschen peraht, was soviel bedeutet, wie hell glänzend. Perchta bestraft Faulheit und Verstöße gegen das Festspeisegebot.

Die Besucher verbeugten sich auf Geheiß des Gruppenleiters Thomas Huber. Der hatte zuvor darüber aufgeklärt, dass es in den Rauhnächten verboten sei, weiße Wäsche zu waschen. Da jedoch gegen diesen Brauch verstoßen worden war, brachte die Gruppe zur Besänftigung, ein Brot unter einem Holunderstrauch als Opfer dar. Frau Perchta, ebenfalls von einem Mitglied der Mittelaltergruppe dargestellt, schwebte zu den Besuchern hinab und holte sich die Opfergabe, um kurz darauf wieder in der Dunkelheit zu entschwinden. Der Holunder (auch: Holler) gilt als Pflanze, die besonders der Frau Holle geweiht ist.

An der dritten Station trafen die Wanderer auf Odin oder Wodan, den Göttervater. Er gilt in der kontinentalgermanischen Mythologie als der Hauptgott, dessen beiden Namensvarianten auf eine westliche Form des Wortes „wat“ zurück gehen, was als anblasen, anfachen oder auch Wut, Raserei und Zorn ausgelegt werden kann. Angriffslustig und mit gezogenem Schwert lauerte dieser, dargestellt von Andreas Fanelli, am Wegesrand. Um ihn nicht zu verärgern und womöglich geköpft zu werden, zog die Besucherschar rückwärtsgehend und ohne direkten Augenkontakt am zornigen Wodan vorbei.

Gruselige Schattengeister

Kurz vor dem Ende der Führung stieß die Wandergruppe auf Odins wilde Hatz. Die wurde von den gruseligen Schattengeistern aus Villingen dargestellt. Sie ließen manche Besucher vor Angst zittern, als sie plötzlich heulend und jammernd aus dem dichten Gebüsch hervortraten.

Kräuter werden geräuchert

Am Ziel angelangt, konnten sich die Gäste mit mittelalterlichem Kräutertrunk aus dem Feuerkessel und am Lagerfeuer aufwärmen. Kräuterfrau Klothilde Ritzmann nahm die Besucher auf einen stimmungsvollen und lehrreichen Exkurs über die Bräuche des Kräuterräucherns an den Rauhnächten mit. Jeder durfte in einem Moment des Innehaltens und der Stille seine Wünsche für das kommende Jahr formulieren und sie symbolisch zusammen mit einem Kräuterbüschel aus wohltuenden Kräutern dem Feuer übergeben.

Gute Mächte, böse Mächte

„Mit den verglimmenden Kräuterbüscheln werden die guten Mächte angelockt und die bösen Mächte und Dämonen sowie Krankheiten ausgeräuchert“, erläuterte Ritzmann. Es wird vermutet, dass der Begriff der Rauh- oder Rauchnächte vom Brauch des Ausräuchern der Häuser und Ställe stammt, um Unheil von Mensch und Tier abzuwenden.

Seltene Gelegenheit

Die Mittelaltergruppe hatte dafür gesorgt, dass die 1717 erbaute Kapelle des Ortes zur Besichtigung offen stand. Eine seltene Gelegenheit, einen Blick in das kleine Gotteshaus zu werfen, das bis heute Eigentum der Beckhofener Bevölkerung ist. Im ehemaligen Weinkeller des ehemaligen Gasthaus „Ochsen“ und heutigem Gewölbekeller der Familie Hirt ließen die Gäste bei heißer Kesselwurst und Getränken den schaurig schönen Abend gemütlich ausklingen.