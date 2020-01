von Klaus Dorer

Die noch neue Rektorin der Brigachtaler Grundschule, Ulrike Lehmann, möchte dem Schulförderverein zu neuem Leben verhelfen. „Wir müssen mehr Präsenz zeigen und sichtbarer werden“, sagte Lehmann beim jüngsten Jahrestreffen in der Schule. Damit will sie zusammen mit dem Förderverein noch mehr soziales Engagement zeigen.

Mehr Mitglieder notwendig

Zum sozialen Auftrag gehöre für sie auch die Unterstützung von Familien, die es schwerer haben, beispielsweise durch die Bezuschussung von Kassenfahrten. Das koste natürlich Geld und da brauchen wir mehr Mitglieder, so die Schriftführerin, Tabea Seeborg. Derzeit hat der Verein 46 Mitglieder, das sind zwar 34 mehr als noch vor acht Jahren. Bei 185 Schulkindern bliebe da aber noch Luft nach oben, sagte sie. Dennoch bräuchte man mehr Mitglieder und mehr Engagement. So könnte der Verein Schul-T-Shirts kreieren, meinte Lehmann.

Bewirtung beim Landeselternbeirat

Um weitere Gelder zu akquirieren, wird die Schule am 15. Februar die Bewirtung bei der Landeselternbeiratssitzung in Villingen übernehmen sowie parallel beim Neukauf Kuchen verkaufen. Laut Kassenbericht von Stephanie Bölling sind mit einem nahezu fünfstelligen Betrag aber noch genügend Reserven für weitere Aktionen vorhanden.

Beim Rückblick der Schriftführerin Tabea Seeborg wurden die Aktionen beim Sponsorenlauf oder bei den Bundesjugendspielen genannt. Bezuschusst wurde die Schulbücherei.

Lesung mit bekannter Autorin

Auch Wahlen standen an: Anika Vollmer wurde einstimmig per Akklamation zur neuen Vorsitzenden gewählt und löste damit Christine Gerber ab. Gerber hatte den Förderverein fast ein Jahrzehnt mit viel Engagement geleitet. Die Kasse führt weiterhin Stephanie Bölling. Schriftführerin blieb Tabea Seeborg. Zum Vorstand gehören auch Mark Scott, Stefanie Bauer und Marianne Weißhaar, sowie die Schulleiterin Ulrike Lehmann, die kraft Amtes zur Führungscrew gehört. Als Termin wurde noch auf eine Lesung mit der bekannten Autorin Sabine Ludwig am 23. März hingewiesen.