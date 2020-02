In Brigachtal gibt es seit Jahrzehnten immer dasselbe Ritual und auch diesmal verlief dieser letzte Akt im Fastnachtskalender am gestrigen Fasnets-Zieschdig äußerst tränenreich. Zuvor waren sie alle nochmals versammelt, ob Strohhansel, Strohmann, die Gardemädchen und natürlich der Narrenrat. Sogar ein kleiner Umzug durch die Hauptstraße bis zum Narrenbrunnen gab es zum Abschluss. „Wir können es gar nicht fassen, müssen einen Haufen Tränen lassen“, sagte Zunftsprecher Manfred Maier. Auch einige Schaulustige litten gehörig mit. Denn die närrischen Tage waren in Brigachtal diesmal besonders stimmungsvoll.