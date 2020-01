von Klaus Dorer

Brigachtals Bürgermeister Michael Schmitt hatte am Freitagabend in die Festhalle Kirchdorf zum Neujahrsempfang eingeladen. Neben den Bürgern wurden als Ehrengäste Mönchweilers Bürgermeister Rudolf Fluck, Ehrenbürger Max Hirt sowie als Gastredner Journalist und Publizist Winfried Kösters willkommen geheißen. In seiner Neujahrsansprache resümierte Michael Schmitt das abgelaufene Jahrzehnt mit seinen vielen Aufgaben und realisierten Projekten. Auch Sportler-Ehrungen und Ehrungen für ehrenamtliches Engagement standen auf dem Programm, die der sportbegeisterte Bürgermeister immer gerne verteilt.

Bild: Dorer, Klaus Bild: Dorer, Klaus Bild: Dorer, Klaus Bild: Dorer, Klaus Bild: Dorer, Klaus Bild: Dorer, Klaus Bild: Dorer, Klaus Bild: Dorer, Klaus Bild: Dorer, Klaus Bild: Dorer, Klaus Bild: Dorer, Klaus Bild: Dorer, Klaus Bild: Dorer, Klaus Bild: Dorer, Klaus Bild: Dorer, Klaus Bild: Dorer, Klaus Bild: Dorer, Klaus Bild: Dorer, Klaus