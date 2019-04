von Klaus Dorer

Wer am vergangenen Wochenende durchs Brigachtal fährt, sieht beim Bärenkreisel einen hölzernen Wegweiser: "MSC" steht drauf und zeigt den Berg hoch. Insider wissen: Hier geht's zum 14. Motorradtreffen des hiesigen Motorradsportclubs (MSC). Folgt man dem Schild, kommt man bald zum Steinbruch, dann noch ein Stückchen weiter über einen holprigen Weg bis zum Kirchdorfer Sportgelände. Dort steigt, beim Sportplatz, Rauch auf. Folgt man den Rauchzeichen kommen bald rustikal, in Lederkluft gekleidete Leute ins Blickfeld. Auch ein paar Motorräder sind dort zu sehen und eine kleine Zeltstadt.

"Ich komme immer mit meiner Familie zum Motorradtreffen. Die urige Stimmung ist immer toll. Auch wegen des Essens sind wir hier."Thomas Berger, hier mit Tochter Mariska, aus Überauchen

Freundlich grüßt Gotthard Kloker, langjähriger Chef des MSC, die Gäste. Ausgestattet mit einer braunen Kochschürze ist er gerade ganz emsig damit beschäftigt, eine kochendes Süppchen abzuschmecken, die trotz Nieselregens über der vereinseigenen Grillstelle vor sich hin brodelt. "Das ist eine deftige Gemüsesuppe", berichtet Kloker. Offenbar seine neuste Koch-Kreation. "Essen fassen", ruft Kloker dann, als sicheres Zeichen, dass nun seine Suppe an den Mann oder an die Frau gebracht werden kann.

Viele Gäste, die auch diesmal aus der Regon und aus Belgien, Frankreich sowie den Niederlanden angereist sind, lassen sich im Anschluss die "Soupe della Kloker" gut schmecken. Derweil haben andere Gäste bereits ein dickes Holzfällersteak auf dem Teller. Dazu gehören auch Rolf Gambeck und Kuno Kaltenmaier, die es sich im Trockenen vor der überdachten Vereinshütte, der Ponderosa, gemütlich gemacht haben und sich an ihrem Steak laben. Als weitere Spezialität gab es als Mitternachts-Snack wieder gebratene Leber, die Kloker höchstpersönlich zubereitete. Und auch gebratene Forellen wurden als zusätzliches Schmankerl serviert.

Dennoch ist natürlich das Wetter ein Problem. Motorradfahren ist bei Regen eben kein wirkliches Vergnügen. "Es ist schon ein bisschen wie verhext, Anfang April ist es immer schön warm, und wenn unser Treffen stattfindet, kommt meist Regen auf", berichtet MSC-Sportwart Horst Itta. "Das stimmt doch jetzt aber nicht so ganz, letztes Jahr war es Ende April hochsommerlich", gibt Myriam Kahl zu bedenken. Eine der wenigen Frauen ist trotz des Wetters am Freitag aus dem Elsass angereist. Sie hat eine ordentliche Portion französischen Käse im Gepäck, den sie den Gästen per Buffet offeriert. Ansonsten sind sie alle wieder da, der Motorradclub (MRC) aus Villingen oder die befreundeten Stoppelhopser aus Tuningen sind mit einigen Bikern gekommen. Mit dabei auch wieder Jos Maj aus Antwerpen, der mit über 500 Kilometern eine der weitesten Anfahrten hatte.

Freilich sind es viel weniger Biker als im letzten Jahr, als in der Tat traumhaftes Motorradwetter herrschte und die Ausfahrten richtig Spaß machten, berichtet Kloker mit Blick auf den Fuhrpark, wo lediglich gut ein Dutzend Motorräder im Regen steht und an diesem Abend mit Sicherheit auch nicht mehr bewegt werden können. Eine geplante Ausfahrt musste schon abgebrochen werden. "Wir waren auf dem Weg in Richtung Stöcklewald bei Unterkirnach, mussten aber wegen des Wetters umkehren", bedauert Itta. Dafür war die französische Delegation wieder im Solemar zum Baden. Währenddessen kauften die Holländer bei einem Metzger der Region den Laden mit Schwarzwälder Spezialitäten leer, wie Kloker mit einem Schmunzeln berichtete.

Trotz des nicht optimalen Wetters genießen die Gäste das urige Treffen in Kirchdorf wieder. "Alle kommen immer gerne in den Schwarzwald", so der 56-jährige Kloker. Und auch im kommenden Jahr wird es hier ein Biker-Treffen geben, bestätigt das Motorradsportteam schon jetzt.