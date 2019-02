von Klaus Dorer

Die Pflege-Wohngemeinschaft im Seniorenzentrum in Brigachtal gibt es nun seit einem Jahr. "Wir freuen uns, dass sich hier alles so gut entwickelt hat", sagte Bürgermeister Michael Schmitt bei einem Vorort-Termin. Neun Bewohner sind bereits eingezogen, die zehnte Mitbewohnerin kommt nun im Mai.

Zwölf Pflegeappartements stehen hier zur Verfügung. Diese sind so angeordnet, dass sich die Bewohner einen Wohn- und Essbereich, verschiedene Funktionsräume sowie einen kleinen Vorgarten teilen. Doch auch ein Rückzug in die eigenen vier Wände ist in dieser Wohnform möglich und bietet somit eine Alternative zum klassischen Pflegeheim.

"Wir waren gespannt, wie dieses völlig neue Konzept der Pflege-WG angenommen wird", sagt Michael Stöffelmaier, Vorstandsvorsitzender des Caritasverbands des Schwarzwald-Baar Kreis. Und nun, ein Jahr nach Inbetriebnahme, fällt die erste Bilanz sehr positiv aus. Letztes Jahr wurde der Erweiterungsbau eröffnet und bietet seitdem mehr Platz für ältere Menschen, die Unterstützung im Alltag benötigen oder auf Pflege angewiesen sind.

"So viel Selbstständigkeit wie möglich, so viel Unterstützung wie nötig", lautet das Motto, die hinter der ambulant betreuten Wohngemeinschaft im Seniorenzentrum steht. "Jeder kann sich nach seinen Möglichkeiten hier einbringen", berichtet die Leiterin der Wohngemeinschaft, Daniela Kessler. Es wird zusammen gekocht, Wäsche gewaschen und im Gemeinschaftsraum wird auch gemeinsam ein Teil der Freizeit gestaltet.

Es habe sich eine schöne Gemeinschaft entwickelt. "Ja, ich fühle mich sehr wohl hier", bestätigt Bewohnerin Ruth Boss lächelnd. Dass bereits zehn Appartements in der Pflege-WG vergeben sind, zeige den örtlichen Bedarf, wie Hauptamtsleiter Martin Weißhaar anmerkt. Die neun betreuten Wohneinheiten, die ebenfalls im zweiten Bauabschnitt entstanden sind, sind genau wie die 20 Plätze im ersten Bauabschnitt alle schon vermietet. Lediglich die ehrenamtlich unterstützte Tagesbetreuungsgruppe, die auch im Erweiterungsbau untergebracht ist, läuft noch an und hat weitere Kapazitäten frei.