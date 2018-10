von Tobias Lange

Es ist, als würden zwei Welten aufeinanderprallen: Menschen unterschiedlichen Alters gehen zielstrebig und zügig auf den Straßen. Gekleidet sind sie in Jeans, Hemd und Jacke. Zwischen ihnen schlendern zwei Frauen gemütlich umher, die auf den ersten Blick so gar nicht in das Bild passen. Weiß geschminkt, das Haar hochgesteckt und geschmückt, der Körper umhüllt von einem Kimono, einem traditionellen japanischen Kleidungsstück. Dies ist eine der Szenen, die Klaus Steiniger in Osaka in Japan erlebt hat. Der Brigachtaler verbrachte dort vier Wochen und hat aus seinen Erlebnissen einen Film gemacht.

Für den Brigachtaler Klaus Steiniger ist es wichtig, die Kultur eines fremden Landes zu erleben. | Bild: Klaus Steiniger

"Das war eine meiner schönsten Reisen", sagt der Brigachtaler rund ein Jahr nach seinem Besuch in dem asiatischen Land. Besonders in Erinnerung geblieben, sei ihm die Kontaktfreudigkeit der Menschen. "Die Leute sind sehr freundlich und sehr nett", sagt er. Besonders was das Fotografieren angeht, haben sie keine Berührungsängste. Er sei beim Besuch eines Klosters gewarnt worden, die Mönche nicht zu fotografieren, da diese das nicht mögen. Doch als sie ihn mit seiner Kamera bemerkten, haben sie "Foto, Foto" gerufen und posiert, erzählt der Brigachtaler und lacht. "Die Menschen dort freuen sich, wenn sie fotografiert werden."

Auf seiner Reise legt Klaus Steiniger Wert auf den Kontakt mit den Einheimischen. | Bild: Klaus Steiniger

Zu den Höhepunkten seiner Reise gehört für den Brigachtaler aber auch der Besuch im Haus einer seiner Gastgeberinnen. Die Einladung zum Essen in den persönlichen vier Wänden der Familie sei etwas Besonderes, sagt der Brigachtaler. Hier habe es dann auch kulturelle Überraschungen gegeben. Dass die Japaner mit Stäbchen essen, was "am Anfang eine Katastrophe war", sei ihm bekannt gewesen, sagt Steiniger. Auch, dass beim Betreten des Hauses die Schuhe ausgezogen werden. Neu sei ihm aber gewesen, dass auch für den Toilettengang die Schuhe gewechselt werden. "Von den Hausschuhen in die Toilettenschuhe und umgekehrt." Überraschend sei für ihn zudem gewesen, wie in Osaka Halloween gefeiert wird. "Sie feiern das ausgiebiger und lustiger, als die Amerikaner selbst."

Seine Erfahrungen stellt Klaus Steiniger am morgigen Donnerstag, 25. Oktober, um 19.30 Uhr im Martinssaal des Pfarrzentrums vor. Der Eintritt zu dem Filmabend kostet drei Euro.

