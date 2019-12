von Klaus Dorer

Der Mitgliedertreff des Klengener Radsportvereins „Edelweiß“ stand ganz im Zeichen der großen Erfolge der jungen Kunst- und Einrad-Fahrer. Sonja Obergfell gab hier einen Überblick. In der Rückblende wurden beim Jahrestreff im „Bahnhof“ natürlich auch gesellige Events, Auftritte sowie Radtouren und Wanderungen erwähnt, von denen Schriftführerin Alexandra Barth im Detail berichtete.

Treue Mitglieder geehrt

So machte der Verein beim Volksradfahren in Neudingen mit, es gab einen Auftritt beim Brigachfest in Grüningen und auch beim Kinderferienprogramm war man dabei. Ehrungen für 40- und 25-jährige Mitgliedschaft nahm der Vorsitzende Sven Sohm vor: Charlotte Brugger, Anna-Luise Kraus und Alfred Fürderer sind 40 Jahre dabei. Hierfür gab es neben der goldenen Ehrennadel auch die Ehrenmitgliedschaft. Seit 25 Jahren ist Edeltraud Dreissig dabei.

Ausgeglichene Bilanz

Kassiererin Nicole Ponjavic fächerte die finanzielle Seite des Tradition-Vereins auf. Durch die guten Geschäfte beim Dorffest gab es eine ausgeglichene Bilanz. Rudolf Barth, langjähriger Fachwart für den Breitensport, berichtete von den Aktivitäten. So wurden in der abgelaufenen Saison bei 23 Radtouren und 30 Wanderungen organisiert. Über Fronleichnam gab es eine dreitägige Radtour mit Übernachtung im Zelt.

Toller vierter Platz

Im Mittelpunkt standen aber wieder die jungen Kunst- und Einradfahrer des Vereins, wo zahlreiche Sportler äußerst erfolgreich waren. Kontinuierlich schafften es einige junge Sportlerinnen an die Spitze der Ergebnislisten. Mit Florian Käfer ist aber auch ein Junge mit von der Partie. So dominierten die Brigachtaler Starter Bezirksmeisterschaften und den Bezirkspokal. Erfolgreiche Teilnahme bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften und beim Deutschland-Cup folgten. Bei den deutsche Meisterschaften in Köln schaffte das Mädchen-Quartett einen tollen vierten Platz.

Verein wird 100 Jahre alt

Angekündigt wurde ein Jubiläumsumzug am Dorffest-Sonntag anlässlich des 100-jährigen Bestehens. Der Verein war am 20. Mai 1920 im Gasthaus „Kreuz“ gegründet worden.