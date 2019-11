von Hans-Jürgen Götz

Der neue Kreisverkehr an der Ortseinfahrt in Kirchdorf wird eine Woche früher als geplant für den Verkehr freigegeben. Wenn ab Mittwoch morgen die Autofahrer endlich wieder direkt von Brigachtal nach Marbach fahren können, sind die dreieinhalb Monate Umleitungsverkehr über Tannheim und Rietheim endlich Geschichte.

Groß war die Aufregung in Brigachtal angesichts der hohen Baukosten und der weiträumigen Umleitungen. Dabei verteilen sich die Baukosten eigentlich auf zwei getrennte Baumaßnahmen. 450 000 Euro fielen für die Sanierung der Kanalisation an. 620 000 Euro wurden für den Bau des Kreisverkehrs fällig – inklusive Umgestaltung der gesamten Ortseinfahrt, einer neuen Straßenbeleuchtung, der Anlage von Grünflächen und einer neuen Bushaltestelle mit Wartehäusschen am Friedhof.

Endlich fertig, der neue Kreisverkehr an der Ortseinfahrt Kirchdorf.

Erhebliche Synergieeffekte

Durch das zusammenlegen beider Baumaßnahmen konnten erhebliche Synergieeffekte realisiert und die Belastung der Bevölkerung so gering wie nur möglich gehalten werden, hieß es. Bürgermeister Michael Schmitt betonte ausdrücklich die gute Zusammenarbeit mit der ausführenden Baufirma (Storz), die es geschafft habe, die Baukosten und Bauzeit einzuhalten und immer eine Zufahrt zum Gewerbegebiet zu ermöglichen.

Üble Beschimpfungen

Allerdings spricht er seine Verwunderung über die zunehmende Verrohung der Sitten und Gebräuche aus. „So wie hier die Bauarbeiter auf das übelste beschimpft wurden und Autos illegal über Fußwege und Privatgrundstücke gefahren sind, habe ich das in meiner ganzen Karriere im kommunalen Bereich noch nie erlebt“, sagte Schmitt. „Und wenn man dann auf Wunsch der Bevölkerung den Kontrolldruck durch die Polizei erhöht, wird man von manchen auch noch wegen Abzocke beschimpft.“

Der neue Kreisverkehr ist Teil der Verkehrsberuhigung in der Ortsdurchfahrt, die zusammen mit der Sanierung in der Marbacher Straße beim Seniorenwohnheim zu sehen ist. Die ursprünglichen Planungen gehen bis ins Jahr 2006 zurück.

Restarbeiten stehen an

Auch wenn der Verkehr nun ab morgen dann ungehindert durch den neuen Kreisverkehr fließen kann, stehen noch ein paar kleine Restarbeiten am Anschluss in die Kälberweid an. Dieses Stück wird dann noch eine Woche lang voll gesperrt bleiben. In diesem Fall ist die Sperrung aber lokal über die Bad Dürrheimer Straße leicht zu umfahren.

Und am Montag, dem 2. Dezember wird die Straße zwischen Überauchen und Rietheim für einen Tag voll gesperrt, weil dort das Bankett repariert werden muss, welches durch den langen Umleitungsverkehr stark in Mitleidenschaft gezogen wurde.