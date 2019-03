von Klaus Dorer

Den ganzen Sonntag über wurde im Klengener Keglerheim gekegelt, denn der Brigachtaler Kegelsportclub (KSC) hatte wieder zu seinem beliebten Turnier für Vereins- und Hobbymannschaften eingeladen. Da sah man Vertreter der einheimischen Schützen, des FC oder der Narrenzunft ebenso wie Herren vom Angelsportverein, die sich quasi die Kugel in die Hand gaben. Aber auch aus Villingen und Donaueschingen waren einige Hobby-Kegler mit von der Partie.

Von zwei auf einen Turniertag reduziert

Aufgrund der zu geringen Teilnehmerzahl des Vorjahrs wurde das Turnier nicht wie sonst an zwei Tagen veranstaltet, sondern nur am Sonntag. "Um Kosten zu sparen, hatten wir uns entschieden, das Turnier auf einen Tag zu beschränken, denn zuletzt war die Teilnehmerzahl stark rückläufig", sagte Kegler-Chef Günter Schneckenburger.

Größerer Teilnehmerkreis als im Vorjahr

Mit 22 Mannschaften waren es in diesem Jahr jedoch wieder einige Mannschaften mehr als im Vorjahr, sodass das Kegelheim den ganzen Sonntag über proppenvoll war. Erfreulich war auch, dass sich vier Damenteams gemeldet hatten und somit die Teilnehmerzahl quasi verdoppelten.

Landhaus-Keglerinnen ganz vorne

Natürlich gab es auch diesmal Sieger und Platzierte, die erst am Abend feststanden: Bei den Damen konnte das Team Landhaus-Keglerinnen mit 1005 Holz (Vorjahr 1037 Holz) seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigen. Auch die Damen von Last but not least waren wieder dabei und holten mit 975 Holz die Vizemeisterschaft – wie schon im Vorjahr (damals 992 Holz). Auf den dritten Platz kamen die Damen von Schau ins Tal (903 Holz) vor den Damen der Narrenzunft (748 Holz). In der Einzelwertung kam Sabine Durler mit 279 Holz auf den ersten Platz. Es folgten Heidi Schaulies (262 Holz) und Petra Gerber (260 Holz).

Bei den Herren siegen die Scharfen Brüder

Bei den Herren war es nicht minder spannend. Am Ende hatten die beiden Teams der Scharfen Brüder (1134 und 1096 Holz) die Nase vorn. Auf Platz drei folgte das Team Schau ins Land (1071 Holz) und der hiesige Landwirtschaftsverband, der 1043 Holz schaffte. In der Einzelwertung wurde Thomas Gass mit 304 Holz, Erster. Es folgten Helmar Weißhaar mit 295 Holz, vor Hansi Gerber, der 294 Holz schaffte.