von Jörg-Dieter Klatt

Die dringend notwendige Sanierung der Steigstraße zwischen der Bebauungsgrenze und dem Abzweig Totenweg ist in den vergangenen Jahren mehrfach verschoben worden. Waren es einmal notwendige Baumfällaktionen im Wald zwischen Rietheim und Überauchen, war es die Sperrung der Ortsdurchfahrt in Kirchdorf wegen der Sanierung der Marbacher Straße oder zuletzt der Bau des Kreisverkehrs beim Friedhof, immer diente die schmale Straße als Umleitungsstrecke in Richtung Villingen.

Brigachtal Verkehr bleibt ein Brigachtaler Thema Das könnte Sie auch interessieren

Diese extreme Zusatzbelastung war dem Straßenzustand nicht dienlich. Insbesondere das Ignorieren des LKW-Fahrverbots für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen während der Sperrung der Straße nach Marbach im vergangenen Jahr hat große Abbrüche an den Fahrbahnrändern mit sich gebracht. Besonders beim Bergabfahren belasten die bremsenden Fahrzeuge die Belagsdecken sehr, so Patrick Lutz, Bauamtsleiter der Gemeinde Brigachtal.

Hinzu kommen Auswaschungen durch starke Regenfälle, welche bis zu ein Meter tiefe Gräben am östlichen Fahrbahnrand mit brachten. Kurzfristige Sanierungsarbeiten per Hand konnten auf Dauer keine Lösung sein. Der dabei aufgewalzte Splitt blieb an heißen Sommertagen an den Reifen der passierenden Fahrzeugen hängen und sorgte somit für tiefe Riefen im Straßenbelag.

Massive Ausbrüche am Fahrbahnrand und Ausspülungen im Graben machen eine Sanierung der Steigstraße im oberen Bereich dringend notwendig. | Bild: Jörg-Dieter Klatt

Straße wird vier Wochen gesperrt

Im Dezember 2019 hat die Gemeinde die seit längerer Zeit ins Auge gefasste Maßnahme ausgeschrieben und die Arbeiten im Januar vergeben. Ein zeitlicher Rahmen wurde dabei nicht vorgegeben, damit die beauftragte Firma flexibel mit den Arbeiten beginnen kann. „Wir werden gut vier Wochen den Abschnitt voll sperren müssen“, so Lutz bei einem Pressegespräch gegenüber dem SÜDKURIER. Er zeigte sich erfreut, dass die dringend anstehende Sanierung nun so schnell in Angriff genommen werden kann.

Im Zuge der Sanierungsarbeiten wird auch der Kanal zum Ableiten des Oberflächenwassers auf eine Länge von 165 Metern erneuert. Dabei muss auf den Geländeverlauf geachtet werden. Wie Bauleiter Markus Bohnert anhand einer Zeichnung erklärte, wird im unteren Sanierungsbereich der Kanal nordöstlich des Straßenverlaufs verlegt, kreuzt dann in Höhe der Kapelle den Straßenverlauf und nimmt westlich davon das Oberflächenwasser des Wirtschaftsweges in Richtung Sportplatz auf. Das Wasser wird dann dem Regenwasserkanal in der Steigstraße zugeführt.

Arbeiten mit Recyclingmaterial

Eine riesige und auch geräuschvolle Maschine wird in gut einem Tag Arbeitseinsatz die Straße bis zu 40 Zentimeter tief abfräsen. Das aufgenommene Material wird dann mit Zement und Zuschlagstoffen vermischt und wieder eingebaut, verdichtet und gewalzt. Dies ist laut Strabag derzeit das wirtschaftlichste und kostengünstigste Verfahren für derartige Sanierungsmaßnahmen. Außerdem erspare es einen erheblichen Teil von Neumaterial.

Brigachtal Das Thema Brücken beschäftigt Brigachtal im nächsten Jahr Das könnte Sie auch interessieren

Während der Bauarbeiten wird die Gemeindeverbindungsstraße zwischen Rietheim und Überauchen voll gesperrt bleiben müssen. Die Zufahrt zum Gewächshaus von Baar-Food und zum Sportplatz des SV Überauchen wird über die Straße „In der Gass“ über die Wirtschaftswege ausgeschildert und durchgehend möglich sein.

Ohne Corona wäre es in den nächsten Wochen zu erheblichen Behinderungen in Überauchen gekommen. Parallel zur Sperrung der Steigstraße sollte in der Bondelstraße eine Gasleitung verlegt werden. Dies unterbleibt nun nach Auskunft der SVS vorerst. | Bild: Jörg-Dieter Klatt

Verwirrung um Gasarbeiten

Einem Schwarzen-Peter-Spiel glich das Nachfragen, weshalb ausgerechnet jetzt die Stadtwerke Villingen-Schwenningen (SVS) in der Bondelstraße mit dem Verlegen von Gasanschlussleitungen beginnen musste, obwohl nun für gut vier Wochen die Straße nach Rietheim geschlossen wird.

Nach Auskunft der Sprecherin der SVS, Daniela Dietrich, wird die Baustelle mit sofortiger Wirkung wegen der aktuellen Situation um den Coronavirus eingestellt, da eine zügige Durchführung der Arbeiten nicht gewährleistet werden kann. Die aufgefräste Straßendecke wird noch am Dienstag wieder verdichtet, sodass der Verkehr ungestört fließen kann.