von Klaus Dorer

Klothilde Ritzmann ist in Brigachtal der Inbegriff der kompetenten Fachfrau in Sachen Kräuter. Viele kennen sie – nun will sie ihr Wissen über Kräuter, Tees und Salze an Interessierte weitergeben: am Sonntag, 7. Juli, und am Sonntag, 14. Juli, findet im Heimatmuseum in Überauchen ein Kräutererlebnistag statt.

Donaueschingen Aus der Baustelle in den Stau: Auf der B 27 helfen derzeit nur Geduld und Rücksichtnahme Das könnte Sie auch interessieren

Dass Bedarf besteht, zeigt die Tatsache, dass bei der ersten Veranstaltung im Juni 2016 schon vor Tore-Öffnung Gäste beim Museum gewartet haben, erinnert sich Ritzmann. „Sehen, riechen, schmecken, probieren und dabei viel Wissenswertes über die Wirkung der Kräuter erfahren“, lautet das Motto der Veranstaltung. An beiden Sonntagen will Ritzmann ihren Kräutergarten querbeet vorstellen. Die Vorbereitungen in der heimischen Kräuterküche laufen längst auf Hochtouren, sagt die zwischenzeitlich 80-jährige Kirchdorferin. „Ich werde nicht jünger, und daher wollte ich unbedingt nochmals einen solchen Tag bieten“, so Ritzmann. Unterstützt wird sie durch ihren Ehemann Kurt und Nichte Conny.

Herdwangen-Schönach So schmeckt Heimat: Das Habermus à la Hildegard von Bingen gibt so richtig Power Das könnte Sie auch interessieren

Schon im Frühjahr hat sie damit begonnen, Kräuter zu sammeln. Viele der verwendeten Kräuter erntet sie im heimischen Garten, für das Sammeln der Wildkräuter ist ihr Mann Kurt zuständig. „Er weiß inzwischen genau, wo die Kräuter zu finden sind“, berichtet sie. Die Natur sei in diesem Jahr schon sehr weit fortgeschritten, so stehe das Johanniskraut schon einige Wochen früher als sonst, in voller Blüte. Auch diesmal ist der örtliche Brauchtumsverein, bei dem sie seit vielen Jahren Mitglied ist, als federführender Veranstalter. Am morgigen und am kommenden Sonntag will Ritzmann nun den Besuchern Wild-, Heil- und Teekräuter und deren Wirkkraft zeigen. Es gibt außerdem viele Leckereien zum Probieren, alles selbstgemacht: Knäckebrot mit einem Kräuterdip, Kräuterlimonade, Brennesselbrot, leckere Wiesenküchlein, aber auch zahlreiche Teesorten. Das Ausprobieren ist natürlich unentgeltlich. Rietzmann wird diese Versucherle lediglich vorstellen, also nicht zum Verkauf anbieten, wie sie betont. Und auch die Leib- und Seelentröster – das sind wohlschmeckende Liköre und Schnäpse – habe sie im Angebot.

Villingen-Schwenningen Die Würze des Lebens Das könnte Sie auch interessieren

Schon in der Bibel gebe es Hinweise, dass Alkohol in kleinen Mengen sehr gesund sein soll, wie Ritzmann weiß. Mit Grippewein kuriere sie beispielsweise eine Grippe aus. Gegen Sodbrennen kann man auf einer Kalmuswurzel kauen. Ihr ganzer Stolz ist das Buch „Heilkräuter in der Bibel“, aus dem sie bereits viel Wissenswertes entnommen hat. Denn bereits Paulus habe gesagt, trinke nicht nur Wasser, sondern auch ein wenig Wein, um deines Magens Willen.

Zu allen Kräutern, Schnäpsen, Tees und Salatkräutermischungen hat Ritzmann laminierte Info-Blätter vorbereitet, auf denen alles Wichtige über Herkunft, Wirkweise, Anwendungsgebiete und Geschmack enthalten ist. Ihr selbst hätten Heilkräuter und die Lehre von Hildegard von Bingen und Maria Treben geholfen, als sie vor vielen Jahren an Rheuma erkrankte. „Kortison oder andere Medikamente wollte ich nicht nehmen, also habe ich mich über Alternativen informiert“, so Ritzmann. Neben einer Ernährungsumstellung mit wenig Zucker und ohne Schweinefleisch habe sie begonnen, Löwenzahnstängel zu sich zu nehmen. Das helfe gegen das Rheuma. Ihr Wissen, das sie sich im Laufe der letzten 25 Jahren angeeignet hat, gibt sie gerne weiter, wie sie sagt. Denn nicht immer sei der Griff zur Tablette ratsam. Erwiesenermaßen würden die Kräuter nicht nur dem Menschen helfen. Vor einigen Jahren sei ein Pferdezüchter auf sie zugekommen und habe sie nach Hustenkräutern gefragt. Spitzwegerich-Sirup auf Zuckerstückchen und Heilkräuter, die ins Stroh gelegt wurden, hätten auch schon so manchen Pferdehusten geheilt, versichert sie mit einem Lächeln.