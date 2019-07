von Jörg-Dieter Klatt

Eigentlich sollte der Spendenscheck schon zur Jahreshauptversammlung im April an den Freibadverein übergeben werden. Allein ein Missverständnis bei der Terminabsprache sorgte nun dafür, dass der Brigachtaler Hubert Obergfell den Scheck nun bei bestem Sommerwetter im Freibad an Doris Riesle vom Vorstandsduo aushändigen konnte.

Villingen-Schwenningen Sommer, Sonne und Spaß pur: Ein Tag in einem ganz besonderen Freibad Das könnte Sie auch interessieren

Hubert Obergfell kreiert schon seit 2014 Kalender unter dem Motto „Brigachtal in alten Ansichten“. Dass dieser Kalender gerade in Brigachtal sehr beliebt ist, liegt vor allem auch daran, dass sich das Ortsbild der drei Teilgemeinden in den vergangenen Jahrzehnten sehr gewandelt hat. Da man früher eher selten zum Fotoapparat griff, gelten Aufnahmen aus längst vergangenen Zeiten als eher rar. Hubert Obergfell hatte zunächst aus seinem Fundus alte Ansichtskarten und Fotografien für den ersten Kalender anlässlich des Jubiläumsjahres 2015 ausgewählt.

Sehr willkommen

Der Erfolg des Kalenders ermutigte ihn, weiterzumachen. Seither wird Hubert Obergfell auch immer wieder mit alten Aufnahmen versorgt, sodass er auch für das Jahr 2019 einen Kalender erstellen konnte. „Alle Kalender konnte ich unter die Leute bringen und der Erlös geht heute an den Freibadverein Tannheim„, erklärt er nun. Seine Frau Brigitte habe ihn auf die Idee gebracht, den Erlös diesem kleinen und ehrenamtlich geführten Freibad zu spenden. Vor dem Hintergrund der anstehenden Renovierungskosten ist diese Spende natürlich ausgesprochen willkommen.

Bad ist überall beliebt

Doris Riesle vom Vorstandsduo freute sich auch über die Höhe des Betrages: 1300 Euro von einem Bürger einer Nachbargemeinde so einfach gespendet zu bekommen, zeige einmal mehr, wie hoch die Wertschätzung für dieses Bad in der Umgebung ist. Und kaum war der Scheck übergeben, sprangen auch schon die Enkel des spendablen Brigachtalers mit großem Hallo ins tiefblaue Becken.

Am Sonntag, 7. Juli, wird bundesweit der Tag des Freibades begangen. An diesem Tag findet ab 11 Uhr das große Freibadfest in Tannheim statt. Neben OB Jürgen Roth werden auch Olympiasieger Martin Schmitt als Schirmherr der Spendenaktion „Rettet das Tannheimer Freibad„ sowie Abgeordnete aus Bundes- und Landtag ihre Solidarität mit dem ehrenamtlich geführten Bad bekunden.