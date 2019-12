von Hans-Jürgenb Götz

Da versteh einer die Strategien der Telekommunikationsbranche, allen voran die Telekom. Als zur Jahrtausendwende überall ein großer Bedarf an Breitbandleitungen fürs aufkommende Internet entstand, haben sie sich verweigert, den ländlichen Raum zu erschließen, „zu teuer“, hieß es damals. Nachdem jahrelang nichts passierte, hat man sich dann, in Brigachtal und vielen anderen Gemeinden, entschlossen, selbst ein modernes Glasfasernetz aufzubauen. Kaum war dieses fertig gestellt und über 75 Prozent der Haushalte angeschlossen, da kommt die Telekom und buddelt quer durch den Ort die Straßen ein weiteres Mal auf, um jetzt endlich ihr eigenes Glasfasernetz zu verlegen. Wie sich das zu diesem Zeitpunkt noch rechnet, bleibt selbst studierten Wirtschaftsfachleuten verborgen. Und jetzt, wo sie sogar im offenen Graben eines Neubaugebietes nur noch ihr Leerrohr dazu legen müssten, lehnen sie dankend ab, obwohl sich hier die potentiellen Kunden erst noch für einen Anbieter ihrer Wahl entscheiden werden.Böse Zungen behaupten, diese Strategie hat eigentlich nur den Sinn, den weiteren Ausbau der öffentlichen Glasfasernetze zu blockieren. Denn wo die Telekom schnelles Internet anbietet, dürfen die Gemeinden nicht in Konkurrenz treten, eine Art gesetzlicher Welpenschutz. Der ist auch berechtigt. Nur: wenn so offensichtlich gegen das öffentliche Interesse gearbeitet wird, wäre hier ein Umsteuern des Gesetzgebers wünschenswert.