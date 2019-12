von Hans-Jürgen Götz

Bei der letzten Sitzung des Brigachtaler Gemeinderats in diesem Jahr gab Bürgermeister Michael Schmitt dem Gremium einen kurzen Rückblick über das Geleistete und einen Ausblick auf die anstehenden Herausforderungen im kommenden Jahr.

Zahlreiche Projekte

So wurde das Neubaugebiet Bromenäcker II erschlossen und bereits alle Bauplätze verkauft. Nach längerer Planungszeit konnte zusammen mit der Stadt Villingen-Schwenningen der neue Radweg nach Marbach gebaut werden. Auch der neue Kreisverkehr Nord konnte fertig gestellt werden, die Kita Storchennest neu eröffnet und das Dorfhausprojekt gestartet werden. Letzterem wird auch 2020 viel Aufmerksamkeit geschenkt werden müssen, schließlich will man hier im Sommer 2021 den Betrieb aufnehmen können. Der Abriss der Halle in Überauchen und der damit verbundene Neubau der Kita Bondelbach wird 2020 Fahrt aufnehmen, die ersten Planungsschritte sind bereits eingeleitet. Auch die weiteren Planungen rund um das geplante Gewerbegebiet Kreuzäcker und die Anbindungsstraße „Ost“ werden den Rat beschäftigen.

Nicht umhin kommt die Gemeinde auch um den Neubau der Brigachbrücke bei Beckhofen und der Mühlenbrücke in Klengen. Hier ist im Haushalt ein Bauvolumen von 2,26 Millionen Euro eingeplant, dem allerdings eine Förderung von 1,23 Millionen Euro gegenüber steht. „Danach sind wir aber mit der notwendigen Sanierung unserer Brücken fertig und sollten für die nächsten 50 bis 80 Jahre wieder Ruhe haben“, erläuterte Schmitt anlässlich dieser hohen Kosten. Insgesamt investiert die Gemeinde damit im nächsten Jahr 4,3 Millionen Euro.

Diskussion um Grünstreifen

Eine Nebendiskussion, initiiert von Ratsmitglied Josef Vogt (Pro Brigachtal), gab es um die Gestaltung, Pflege und Absicherung der neugewonnen Grünstreifen rund um den neuen Kreisverkehr. Hier kam es zu Beschwerden aufgrund der schlechten Straßenmarkierung und der fehlenden Abgrenzung im Bereich der verengten Verkehrsführung. Der Bürgermeister verwies auf laufende Verhandlungen mit dem Landkreis, was die Zuständigkeiten angeht. Diese sollten in Kürze abgeschlossen sein, so dass dort Verbesserungen zügig umgesetzt werden könnten.