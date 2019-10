270 Seiten dick ist er, der Haushaltsplanentwurf 2020, den Rechnungsamtsleiter Harald Maute dem Gemeinderat in der jüngsten Sitzung präsentierte.

Auch wenn noch nicht alle Zahlen aus dem Jahr 2018 vorliegen, so ist dennoch schon zu erkennen, dass die finanziellen Vorzeichen für 2020 schwieriger werden. Es besteht auf der einen Seite im Finanzhaushalt noch ein Zahlungsüberschuss in Höhe von 386 000 Euro. Dem steht aber im Ergebnishaushalt der Gemeinde ein Fehlbetrag von 423 000 Euro gegenüber.

Landeszuschüsse gehen zurück

Das hat mehrere Ursachen. Zum einen gehen die Landeszuschüsse zurück oder werden für andere Themen zugeteilt. Kritisiert wurde vom Rat unter anderem die Tatsache, dass das Land die Förderung der Integration von Flüchtlingen für erledigt hält, weil ja derzeit keine neuen Flüchtlinge mehr kommen. Die laufenden Aufwendungen in den Gemeinden würden auf diese Weise quasi ignoriert, kritisierten die Brigachtaler Bürgervertreter.

In Kürze wird auch die neue Steuerschätzung erwartet. Maute geht aber bei der Planung für 2020 bereits jetzt davon aus, dass unter anderem die Einnahmen aus Gewerbe- und Einkommenssteuer rückläufig sein dürften.

Brigachtal In Überauchen startet das nächste Großprojekt: Gemeinde plant neue Kindertagesstätte Das könnte Sie auch interessieren

Ausgaben der Gemeinde steigen

Gleichzeitig steigen die Kosten der Gemeinde in vielen Positionen. Der mit Abstand größte Anteil entfällt dabei auf die Personalkosten, mit einer Steigerung um 414 000 Euro auf nun 3,9 Millionen Euro im kommenden Jahr. Rund 300 000 Euro der Steigerung entstehen durch die zusätzlichen Stellen im Bereich Bildung und Betreuung. Hier hat die Gemeinde durch die Schaffung zusätzlicher Kindergartenplätze ein verbessertes Betreuungsangebot geschaffen und das kostet nun mal mehr Geld. Dafür fließen mehr Kindergartenbeiträge der Eltern zurück, vor allem aber auch entsprechende größere Landeszuschüsse.

Insgesamt 4,5 Millionen Euro für Investitionen in 2020 geplant

Im Investitionshaushalt gab es keine großen Überraschungen, aber dennoch große Zahlen, die sich durch die diversen Baumaßnahmen bis 2023 in der Haushaltsplanung deutlich niederschlagen. So ist für 2020 eine Investitionssumme in Höhe von knapp 4,5 Millionen Euro eingeplant.

Brigachtal Verkehr bleibt ein Brigachtaler Thema Das könnte Sie auch interessieren

So schlägt allein die anstehende Sanierung der Brigachbrücke bei Beckhofen mit 500 000 Euro zu Buche. Dem stehen Einzahlungen in Höhe von 1,273 Millionen Euro gegenüber. Diese kommen aus der Veräußerung von Grundstücken und diversen Zuschüssen und Förderungsmitteln. Maute geht derzeit davon aus, dass für 2020 eine Kreditaufnahme in Höhe von 620 000 Euro eingeplant werden muss.

Der Rat stimmte dem Entwurf der Haushaltsplanung für 2020 einstimmig zu. In mehreren Etappen wird dann der endgültige Haushaltsplan bis zur Sitzung am 17. Dezember immer weiter verfeinert und dann endgültig verabschiedet.