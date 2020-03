Die Gemeinde hat gemeinsam mit den betroffenen Vereinen entschieden, dass folgende Veranstaltungen an den kommenden Wochenenden vorsorglich abgesagt werden:

Dies betrifft am Samstag, 14. März, den Bezirkslandfrauentag sowie die Tauschbörse des Akkordeonvereins.

Für Samstag, 21. März, werden abgesagt: der Radmarkt, der Familientag des Radsportvereins und der Vorspielnachmittag des Akkordeonvereins.

Vereinen, die in den kommenden Wochen Versammlungen oder sonstige Veranstaltungen terminiert haben, wird empfohlen, diese bis auf Weiteres zu verschieben. Die Entscheidung darüber obliegt dem Veranstalter. Dies gilt auch für den sportlichen oder kulturellen Übungsbetrieb mit vielen Personen in geschlossenen Räumen. Das Gesundheitsamt hat in einem Schreiben an die Bürgermeister im Schwarzwald-Baar-Kreis die dringende Empfehlung ausgesprochen, auf öffentliche Veranstaltungen bis zum 20. April zu verzichten.