von Hans-Jürgen Götz

Die Brigachtaler Bürger haben es nicht leicht: Überall im Ort wird gebuddelt und gebaut. Vor allem die Baustelle an der stark befahrenen Marbacher Straße ist vielen Autofahrern ein Dorn im Auge.

Schmitt lobt Bauarbeiter

Dabei läuft es rund um diese Baustelle erstaunlicherweise sehr gut. „Die Baufirma macht dort einen super Job“, attestiert auch Bürgermeister Michael Schmitt. Er hat die Baustelle zur Chefsache gemacht und kümmert sich mit seinem Rathaus-Team täglich darum, dass alle neu auftretenden Probleme sofort angegangen werden.

11 000 Fahrzeuge ohne Umleitung

So wurde gleich am ersten Tag festgestellt, dass die dort eingerichtete Ampelanlage eine andere Schaltfrequenz braucht und um eine zusätzliche Ampel am Kreisverkehr erweitert werden muss. Immerhin fahren jeden Tag zwischen 9000 und 11 000 Fahrzeugen durch den Ort, ohne jegliche Umleitungsmöglichkeit.

„Seit dem fließt der Verkehr wieder und zu 90 Prozent kommen alle Fahrzeuge mit einer minimalen Wartezeit von nur einer Rot-Phase ohne weitere Behinderungen durch die Baustelle„, sagt Schmitt.

Anlieger gibt Grundstück frei

Elegant gelöst wurde auch die ungehinderte Zufahrtsmöglichkeit zum Seniorenzentrum. „Hier hat uns ein Anlieger erlaubt, eine temporäre Zufahrt über sein Grundstück zu legen, wofür alle sehr dankbar sind“, erklärt Schmitt.

Baustart um 6 Uhr ist vielen zu früh

Aufgrund der großen Hitze wollten die Bauarbeiter ursprünglich schon um 6 Uhr morgens die Arbeit aufnehmen. Hier gab es dann aber von den Anliegern Lärmbeschwerden und der Baubeginn wurde umgehend auf 7.30 Uhr zurückgenommen.

Voll im Zeitplan

„Wir liegen auch voll im Zeitplan“, versichert der Bürgermeister. Und das, obwohl es auch bei dieser Baustelle ein paar unerwartete Herausforderungen gab. So befanden sich einige der Telekommunikationskabel nicht dort, wo sie laut Plan hätten sein sollen. Diese Kabel liegen dort schon seit Jahrzehnten und früher habe man es mit der Planung nicht so genau genommen wie heutzutage.

Auch das Straßenniveau im Randsteinbereich wurde bei der ursprünglichen Planung anscheinend nicht präzise genug vermessen, sodass hier derzeit an manchen Stellen nochmals nachgebessert werden muss.

Mehrkosten für Fahrbahnteiler

Außerdem musste – zugunsten des besseren Verkehrsflusses – einer der Fahrbahnteiler am Kreisverkehr vorübergehend nivelliert werden. Zu welchen Mehrkosten es durch diese zusätzlichen Arbeiten kommt und wer die am Ende zu tragen hat, wird von den Beteiligten noch diskutiert.

Polier Karsten Becker erklärt Bürgermeister Michael Schmitt den aktuellen Stand der Bauarbeiten am 150 Meter langen Teilstück der Marbacher Strasse beim Seniorenzentrum in Brigachtal. | Bild: Hans-Juergen Goetz

„Den Zeitplan halten wir aber trotzdem noch voll ein. Spätestens Mitte August soll die Straße fertig sein“, gibt sich Michael Schmitt zuversichtlich.

Gefahr für Radfahrer und Fußgänger

Ein Ärgernis sind den Anliegern und dem Bürgermeister allerdings die Autofahrer, die vermehrt unerlaubt die Baustelle über den Rad- und Landwirtschaftsweg entlang der Brigach umfahren. „Das ist schlichtweg verboten und gefährdet dort die Radfahrer und Fußgänger“, ärgert sich der Bürgermeister, der dagegen auch von seitens des Ordnungsamtes vorgehen wird.

Alles in allem ist diese Baustelle aber anscheinend ein Beleg dafür, dass sich solch ein Projekt durchaus bürgerfreundlich planen und umsetzen lässt. Und dabei behält die Verwaltung die Kostenplanung offenbar weitestgehendst im Griff und von den Bauarbeitern wird der Zeitplan genau erfüllt.