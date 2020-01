von Klaus Dorer

Cego ist in der Region sehr beliebt und wird nach wie vor an vielen Stammtischen in Gasthäusern oder in den Vereinsheimen, aber auch in privater Runde gespielt. Immer um Neujahr herum wird vielerorts ein zünftiges Preis-Cego-Turnier gedroschen. Dann gibt es Sieger und Platzierte sowie schöne Preise. So auch in Brigachtal, wo am Dreikönigstag, Montag, 6. Januar, ab 13.30 Uhr die 47. Auflage des Preis-Cegos stattfindet. Austragungsort ist wiederum das FC-Vereinsheim in Klengen.

Mitbringsel von Soldaten

Olaf Faller hat auch diesmal das Turnier vorbereitet. „Natürlich hoffen wir auf eine gute Beteiligung“, so Faller. Auch ein Blick auf die Historie ist spannend: Cego ist fast nur innerhalb der ehemaligen badischen Landesgrenzen bekannt; es gilt als eine Art Mitbringsel aus den napoleonischen Kriegen in Spanien. Denn nach mündlicher Überlieferung brachten es badische Soldaten zu Beginn des 19. Jahrhunderts von dort aus nach Baden mit.

Einige Cego-Kurse

Zwischenzeitlich gibt es sogar richtige Cego-Kurse. Sogar bei den Volkshochschulen werden Kurse angeboten, wo Interessierten das Cegospiel in einem kleinen Crash-Kurs beigebracht werden kann.

Aus der Tarock-Familie

Die Grundzüge von Cego sind relativ leicht zu erlernen. Cego gehört zur so genannten Tarock-Familie. Man spielt eigentlich zu viert. Bei Spielermangel reichen aber auch mal drei Mitspieler. Cego umfasst insgesamt 54 Karten. 21 Karten sind Trümpfe, die von eins bis 21 durchnummeriert sind. Der höchste Trumpf heißt Gsties und zeigt einen Spielmann. Die restlichen Karten (Bilder und leere Karten), enthalten die französischen Farben Kreuz (Kriiz), Pik (Schippä), Herz und Karo (Egg). Dabei stellen die Bilder die Figuren König, Dame, Reiter und Bube dar. Sie können die Trümpfe nicht abstechen, besitzen aber bezüglich der Gesamtpunktzahl einen großen Zählwert. Gewonnen hat am Ende, wer nach allen Stichen die meisten Zähler sammeln konnte.

Preise für Gewinner

Hauptpreis ist dieses Jahr wieder ein großer Geschenkkorb. Außerdem gibt es weitere Sachpreise für die besten Teilnehmer. Für das leibliche Wohl der Teilnehmer ist wiederum bestens gesorgt.