von Hans-Jürgen Götz

Was machen Kinder in Brigachtal, wenn sie nicht in die Schule, den Kindergarten oder auf den Spielplatz können? Offensichtlich malen sie. So entstanden über die vergangenen Tage diese bunten Kunstwerke, die etwas Farbe in die Corona-Krise bringen.

Alles wird gut, verspricht der Maler dieses Bildes auf Deutsch und Italienisch. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Ob aufmunternde Worte in deutscher und italienischer Sprache, freundliche Grüße oder einfach nur farbenfrohe Bilder: Die jungen Künstler haben die Zeit genutzt, um anderen eine Freude zu bereiten.

Diese bunte Blumenwiese hat ein Kind gemalt. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Ein Gruß an Opa... | Bild: Hans-Jürgen Götz

.. und Oma. | Bild: Hans-Jürgen Götz