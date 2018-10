von Tobias Lange

Bürgermeister Michael Schmitt wirkt an diesem Herbsttag zufrieden. Das Lächeln kommt ihm leicht. Er erzählt ungezwungen von den vergangenen Tagen. Aufregung ist bei dem 45 Jahre alten Familienvater nicht bemerkbar. Große Sorgen über die Bürgermeisterwahl am kommenden Sonntag muss sich der Amtsinhaber wohl auch nicht machen. Das Bewerberfeld ist mit zwei Kandidaten überschaubar, die Wiederwahl mehr als wahrscheinlich. Vielmehr geht es für Michael Schmitt darum, von wie vielen Brigachtalern er unterstützt wird.

"Ich freue mich sehr, wenn viele Bürger zur Wahl gehen und so zum Ausdruck bringen, dass ihnen ein Bürgermeister wichtig ist für die kommunale Entwicklung", sagt er. Seine Motivation und Begeisterung für das Amt sei ungebrochen. Darum stelle er sich zur Wahl. "Selbstverständlich möchte ich gerne weiterhin Bürgermeister von Brigachtal bleiben." Eine große Feier für den Fall der Wiederwahl hat der Amtsinhaber am Sonntag aber nicht geplant. "Da wird es sicher auch spontan ein Gläschen Sekt zum Anstossen geben."

Für die kommenden acht Jahre hat Michael Schmitt auch bereits Pläne. Besonderes Augenmerk legt er auf die Verkehrssituation und die Gewerbeentwicklung. "Was uns vor Ort fehlt, sind Verkehrsentlastungen der Ortsdurchfahrten und Entwicklungsmöglichkeiten für unser heimisches Gewerbe", sagt er. Neben der Weiterentwicklung der Standortfaktoren wolle er sein Augenmerk auf die Lücke in Sachen Gewerbeentwicklungsflächen setzen. "Und dies im Einklang mit der bestehenden und auch der künftigen Wohnbebauung."

Warum ihm das Gewerbe wichtig ist? "Die Entwicklung des Gewerbes trägt maßgeblich dazu bei, dass die Einnahmen in Brigachtal steigen und wir uns so die notwendigen und erforderlichen Infrastrukturen leisten können", sagt Michael Schmitt. "Für diese Entwicklung ist es notwendig, in Vorleistung zu gehen." Auch für die Verkehrsentlastung müsse Geld in die Hand genommen werden. "Die gibt es nicht zum Nulltarif. Das muss jedem bewusst sein", sagt Schmitt. "Für die Verbesserung bei den Ortsdurchfahrten gibt es nur den Weg, zu investieren."

Viel Unterstützung für seine Kandidatur erhält Michael Schmitt aus dem Gemeinderat. Die Bürgerinitiative Brigachtal steht hinter dem Amtsinhaber, sagt Lothar Bertsche. Die Bürgerinitiative sei der Meinung, dass Michael Schmitt der richtige Mann sei, um die Geschicke der Gemeinde weitere acht Jahre zu leiten. "Doch am Ende entscheiden die Bürger von Brigachtal, von der wir eine rege Wahlbeteiligung erhoffen."

Ähnlich äußert sich Josef Vogt von Pro Brigachtal. Michael Schmitt betreibe eine zielgerichtete Gemeindepolitik. "Die Ratsarbeit ist unter seiner Leitung ergebnisorientiert und frei von effekthaschender Polemik", sagt der Gemeinderat. "Ich würde es begrüßen, wenn möglichst viele Bürger zur Wahl gingen und dem bisherigen Bürgermeister Michael Schmitt durch ihre Stimme signalisieren, dass er auch in den kommenden acht Jahren der richtige Mann am richtigen Ort ist."

Wenig Überraschend ist die Unterstützung der Brigachtaler CDU. "Er ist einer von uns, der nicht nur redet, sondern auch anpackt, um Brigachtal voranzubringen", sagt der CDU-Vorsitzende Bernd Albert. Geschätzt werde an Michael Schmitt die fachliche Kompetenz, die Offenheit, die Innovationskraft und die lösungsorientierte Art.

Zurückhaltender ist hingegen Jens Löw, Ortsvorsitzender der SPD. Die politische Ausrichtung von Michael Schmitt als Mitglied der CDU sei nicht immer übereinstimmend mit seiner eigenen, sagt Löw. Es habe aber auch keinen Grund gegeben, "mit aller Gewalt einen Gegenkandidaten aus dem Boden zu stampfen." Auch wenn darüber innerhalb der SPD gesprochen wurde. Bürgermeister Schmitt und der Gemeinderat haben viel erreicht, beispielsweise in Sachen Glasfaser und Ortskernsanierung Überauchen, betont Löw. "Ich kann nicht behaupten, dass er eine Politik macht, die ich nicht unterstützen kann." Und auch er ruft die Bürger auf, wählen zu gehen. "Nicht wählen zu gehen ist das Schlimmste, das man machen kann."

Bürgermeisterwahl Am Sonntag, 28. Oktober, findet in Brigachtal die Bürgermeisterwahl statt. Für das Amt kandidieren Amtsinhaber Michael Schmitt und Fridi Miller aus Sindelfingen. Abgestimmt werden kann von 8 Uhr bis 18 Uhr. Dabei ist die Wahl nicht auf die offiziellen Kandidaten beschränkt. Es darf auch für eine andere wählbare Person gestimmt werden. Für den Sieg braucht ein Kandidat mehr als 50 Prozent der Stimmen. (tol)

