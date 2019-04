von Klaus Dorer

Nachdem die Gemeinderatskandidaten von Pro Brigachtal und der CDU ihre Kandidaten bereits vorgestellt haben, war nun die Bürgerinitiative Brigachtal an der Reihe. Insgesamt 14 Kandidaten, darunter zwei Frauen, waren im Gasthaus "Sternen" zusammengekommen, um sich der Öffentlichkeit vorzustellen und ihre kommunalpolitischen Ziele zu formulieren.

Von 23 bis 62 Jahren

Es sei eine ausgeglichene Liste mit Kandidaten im Alter von 23 bis 62 Jahren, die in verschiedenen Berufssparten tätig sind und sich vielfach im Ehrenamt engagieren, hieß es. Mit Brita Krebs (52 Jahre, Diplom-Betriebswirtin) und Miriam Stebinger (37 Jahre, Erzieherin) sind auch zwei Frauen am Start. Stebinger möchte sich verstärkt um Kinderbetreuung kümmern. Krebs will sich neben den Vereinen auch für die Schaffung von Wohnraum einsetzen – und zwar für junge Familien ebenso wie für die Senioren.

Vier alte Hasen

Vier der Kandidaten sitzen bereits am Ratstisch, teils seit vielen Jahren. Dazu gehört auch Markus Rist (51 Jahre, Landwirt), der mit über 25 Jahren Ratszugehörigkeit Spitzenreiter ist. Rist hält die Ortskernsanierung in Überauchen für wichtig. Schon berufsbedingt möchte er sich auch um die Flurneuordnung kümmern. Lothar Bertsche (62 Jahre, Mechaniker-Meister), der dem Gemeinderat bereits seit zehn Jahren angehört, wünscht sich die Erweiterung von Bildungs- und Betreuungsangebot sowie die Verbesserung der Infrastruktur. Ein wichtiges kommunalpolitisches Thema sei nach wie vor das geplante neue Gewerbegebiet "Kreuzäcker" mit der dazu gehörenden Entlastungsstraße Ost, so Bertsche. Auch Olaf Faller (51 Jahre, Maschinenbautechniker), seit fünf Jahren im Gemeinderat, spricht sich für eine moderate Gestaltung des neuen Gewerbegebiet aus. Wie fast alle Räte fordert auch Faller in diesem Zusammenhang eine Osttangente.

Umwelt und Natur wichtiger

Konträr zu seinen Mitstreitern sieht Walter Simon (58 Jahre, Bautechniker) das geplante Gewerbegebiet eher kritisch. Man müsse das ganze Projekt aus ökologischer Sicht in Frage stellen. Umwelt, Natur und Verkehr will er jeweils stärker im Auge behalten. Andreas Käfer (51 Jahre, Industriemeister) fordert eine nachhaltige und moderate Gemeindepolitik und möchte besonders die Vereine in den Focus rücken. Andreas Hirt (46 Jahre, Vermessungstechniker) ist zwar selbst kein Landwirt, möchte sich aber für die Land- und Forstwirtschaft stark machen.

Der jüngste Bewerber

Andreas Klink (35 Jahre, Gebietsverkaufsleiter) wünscht eine verbesserte Kleinkind- und Schulkind-Betreuung. Ihm ist zudem ein ausgeglichener Gemeindehaushalt wichtig. Marius Effinger (24 Jahre, Student) findet das neue Gewerbegebiet wichtig für die Gemeinde und möchte sich zudem für die Jugend und die Vereine einsetzen. Patrik Bucher (Elektroniker), mit 23 Jahren jüngster Kandidat, sieht ebenfalls das Gewerbegebiet als wichtige kommunale Aufgabe. Remy Bourbon (61 Jahre, Betriebstechniker) sieht in den Vereinen das Rückgrat der Gemeinde und will daher diese künftig besonders stark unterstützen. Stefan Mink (32 Jahre, Landwirtschaftstechniker) will sich als junger Familienvater für Familien einsetzen und wünscht sich allgemein eine positive Entwicklung für Brigachtal. Lothar Bucher (59 Jahre, Kaufmann), seit zwei Jahren, als Nachrücker im Gemeinderat, hat die Fraktion gewechselt und geht diesmal für die Bürgerinitiative ins Rennen. Er wünscht sich, dass Brigachtal auch weiterhin lebenswert für alle Bürger bleiben möge.