von Klaus Dorer

Saison in Sachen Sportabzeichen hat aktuell die Brigachtaler Leichtathletik- und Turngemeinschaft (LTG). Derzeit bietet der Verein wieder allen Mitgliedern und sonstigen Sportbegeisterten die Möglichkeit, das deutsche Sportabzeichen zu erwerben. Dabei sind Leistungen aus den Kategorien Ausdauer, Schnelligkeit, Kraft und Koordination in den Sportarten Leichtathletik, Turnen, Schwimmen und Radfahren zu erbringen.

Die Abnahme der leichtathletischen Leistungen wird durch Mitglieder der LTG im Klengener Höhenstadion durchgeführt. Zum jüngsten Termin kamen zahlreiche Sportler. Mit der Teilnehmerzahl ist die LTG wieder auf Rekordkurs. Im vergangenen Jahr waren es 107 erfolgreiche Teilnehmer. Das war Vereinsrekord. Damit gehört der Verein zu den besten im Bezirk Südbaden.

Zum jüngsten Termin im Klengener Höhenstadion kommen neben vielen Erwachsenen auch ein Dutzend Kinder. | Bild: Klaus Dorer

Man freue sich natürlich, wenn das unentgeltliche Vereinsangebot von zahlreichen Freizeitsportlern angenommen wird, so Krebs. „Wenn noch die Zahl 100 geknackt wird, ist es natürlich schön, aber nicht so wichtig. Wir wollen in erster Linie die körperliche Fitness und Leistungsfähigkeit der Absolventen fördern“, so Krebs.

Zur Abnahme des Sportabzeichens sind auch Neu- oder Wiedereinsteiger jederzeit willkommen, rührt die LTG die Werbetrommel. Auch aus Nachbargemeinden kommen immer wieder Sportler. So waren Johann Weber und Wolfgang Zeller aus Grüningen erstmals dabei und versuchten sich gleich erfolgreich im Sprint. Und auch ungewöhnlich viele Kinder kamen zum Termin ins Höhenstadion. Mit den Schwimmwettbewerben sowie dem Nordic-Walking-Lauf und einem Leichtathletik-Termin haben bereits drei Termine stattgefunden. Weiter geht es am Montag, 8. Juli, mit Radfahren über 20 Kilometer. Treffpunkt ist um 17 Uhr beim Recyclinghof. Die leichtathletischen Disziplinen werden am Montag, 9. September, noch einmal abgenommen.

Informationen zum Sportabzeichen auf der Homepage www.ltg-brigachtal.de oder bei Trainerin Isolde Frick, Telefon 07721/ 3684, und Vorsitzender Brita Krebs, 07721/909111.