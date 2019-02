von Klaus Dorer

Um den Narrennachwuchs braucht man sich in Brigachtal wirklich keine Sorgen zu machen. „Wir haben sogar zweijährige Kinder auf der Bühne“, kündigte Ansage und Narren-Chef Maik Friedrich beim Kinderball gleich beim ersten Tanz an.

So mancher Elternteil gerät ins Staunen

In der Tat: Selbst die kleinsten Narren zeigten beim Strohmann- und Hanseltanz schon sehr schöne Ansätze, wo so mancher Elternteil staunte, was Sohn oder Tochter in den vergangenen Monaten schon so alles gelernt hatte. Im Verlauf des Nachmittags traten weitere Kinder und Jugendliche in der Klengener Halle auf. So hatten die Nachwuchs-Narren die Möglichkeit, ihr Talent unter Beweis zu stellen und in der gut gefüllten Narrenhalle schwungvolle Auftritte aufs Parket zu legen. Für die Darbietungen bekamen die Akteure viel Applaus, so dass die Kinder eine Zugabe nach der anderen gaben.

Die jungen Strohmänner und Strohhandsel zeigen, was sie schon drauf haben. Beim Kinderball in Klengen wird ein tolles Programm von Kindern für Kinder geboten. | Bild: Klaus Dörer

Da warteten die insgesamt 15 Mädchen der Mini-Garde schon gespannt auf ihren Auftritt. Einige dieser sechs- bis zwölfjährigen Mädchen tanzten erstmals vor einem größeren Publikum. Dafür machten sie ihre Sache schon richtig gut. Sabine Schleicher und Yvonne Effinger waren für die gelungene Choreographie zuständig. Nicht ohne Zugabe ließ man die Tänzerinnen von der Bühne.

Sehenswerte Aufführungen

Dann war die Teenie-Garde an der Reihe. Acht junge Tänzerinnen boten eine sehenswerte Aufführung, die wiederum Miriam Reichmann einstudiert hatte. Als nächstes war die Kindertagesstätte Froschberg an der Reihe. Sie hüpften rhythmisch im Takt und bekamen für ihren Auftritt besonders viel Beifall.

Moderner Gardetanz und "Niki Lauda"

Eine schöne Aufführung boten auch die Kinder vom Kindergarten Gaißberg. Sie tanzten schon recht gekonnt, nach dem Song „Niki Lauda“. Der moderne Gardetanz nach fetziger Musik wurde von der Teeniegarde ebenfalls sehr schwungvoll präsentiert. Nach dem offiziellen Programm war noch lange nicht Schluss: Kinder, Eltern und Großeltern ließen sich von DJ Andreas Turnia noch lange musikalisch unterhalten.

Brigachtal Ein Hauch von Hollywood in Überauchen Das könnte Sie auch interessieren

Narrennachwuchs

Dass Brigachtal eine Fastnacht-Hochburg ist, wurde am Schmutzigen Dunschtig einmal mehr unter Beweis gestellt. Zunächst ging es beim Rathaus hoch her. Dazu spielte die Musik so manches Fasnetliedle. Später ging es in die Festhalle in Klengen zum Kinderball oder zum Narrengericht nach Überauchen. Und am Abend wurde beim Hemdglonkerumzug so richtig Remmidemmi gemacht. Dass es in Brigachtal besonders viel Nachwuchs gibt, wurde insbesondere beim Kinderball unterstrichen, wo gut zwei Dutzend junge Gardemädchen über die Bühne wirbelten. Und das zur Freude von Eltern und Großeltern, die kräftig Applaus spendeten (kd).